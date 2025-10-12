快訊

陸奪定價權？必和必拓傳將以人民幣結算鐵礦石交易

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
有消息稱，中國礦產資源集團近期已經與澳洲採礦公司必和必拓（BHP）簽署協議，最快從今年第4季起，對鐵礦石現貨貿易實施人民幣結算。（路透）
有消息稱，中國礦產資源集團近期已經與澳洲採礦公司必和必拓（BHP）簽署協議，最快從今年第四季起，對鐵礦石現貨貿易實施人民幣結算。大陸媒體稱，這象徵中國大陸首次奪得鐵礦石定價權，成功壓低鐵礦石價格。業界相信，中方與必和必拓達成協議，減少依賴美元進行大宗商品結算，可以提升中國的經濟安全，並加速人民幣國際化。但該訊息目前還未有官方回應。

香港大公報報導，美元憑藉「石油─礦石」雙支柱壟斷全球大宗商品定價與結算體系。鐵礦石年貿易額超1.2兆美元，其中約80%以美元結算，是中國大陸進口金額最高的單一商品類別之一。這也意味大陸企業承擔著巨大的匯率波動成本和清算通道依賴風險。

上海有色網9日報導，BHP已接受中國客戶部分鐵礦石貿易的人民幣結算要求。報導稱，BHP與中國礦產資源集團及相關鋼企經過多輪談判，於今年第四季起正式實施人民幣結算，覆蓋範圍包括兩部分：

一、剩餘現貨貿易，約佔BHP對中鐵礦石總量的30%。此前長期合約仍以美元計價，但設置了「觀察期」，若2026年中國鐵礦石指數（如北鐵指數）的市場接受度達標，可能啟動長期合約的人民幣結算談判；

二、港口現貨與到岸價交易，針對中國港口的現貨鐵礦石，採用人民幣到岸價（CFR）結算，規避美元匯率波動對企業成本的影響。

此前談判中，BHP堅持以美元計價。會導致必和必拓願意妥協，主要原因是中方供應來源較以往多元化，新增巴西和非洲鐵礦石供應。

彭博引述雪梨科技大學澳中關係研究所研究員瑪麗娜．張分析，多年來，中國一直是全球最大買家，但對價格卻幾乎沒有發言權，如今，中國希望掌控價格。這也向世界其他國家發出了一個信號，表明中國打算遵守新的規則。

大陸鋼鐵企業過去因採購分散，難以集中議價力量，長期處於被動接受價格的地位。自從中國礦產資源集團在2022年成立後，把所有國有鋼鐵企業的採購權集中一起，代表大陸全國四成鐵礦石進口量，對外進行集中採購談判。

目前已有多家國際礦企接受人民幣結算：巴西淡水河谷、澳洲第二大鐵礦企業力拓已同意與中方用人民幣結算；澳洲第三大鐵礦企業、全球第四大鐵礦石生產企業FMG（福德士河集團）不僅接受人民幣結算，8月還向中國銀團申請人民幣142億元貸款用於礦區建設，未來將以鐵礦石償還，主動綁定中國市場

值得注意的是，彭博9日也報導，BHP與大陸國有鐵礦石買家之間的價格爭端可能會持續數月，甚至持續到2026年初，因為雙方仍處於僵局。知情人士透露，目前為止，這家全球最大礦業公司對中國的鐵礦石出口幾乎沒有受到太大影響，主要是因為該公司已經售出了11月和12月的大部分鐵礦石配額。

