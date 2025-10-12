美擬加徵100%關稅 陸商務部：不願打 但也不怕打

中國大陸近日強化稀土出口管制，引發美國總統川普大為不滿，揚言擬自11月起向中國額外課徵100%關稅。對此，大陸商務部12日回應稱，美國動輒以高額關稅進行威脅，不是與中方相處的正確之道。對於關稅戰，中方的立場是一貫的，「我們不願打，但也不怕打」。如果美方一意孤行，中方也必將堅採取取相應措施，維護自身正當權益。

與此同時，大陸商務部也敦促美方盡快糾正錯誤做法，以兩國元首通話重要共識為引領，維護好來之不易的磋商成果，繼續發揮中美經貿磋商機制作用，在相互尊重、平等協商基礎上，通過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。

大陸商務部12日10時以發言人名義發布一份近1,700字的新聞稿，全面回應近日中美經貿熱點問題。針對大陸商務部、海關總署10月9日公告，對相關稀土物項實施出口管制。大陸商務部解釋，當前世界局勢動盪不安，軍事衝突時有發生，中方注意到中重稀土相關物項在軍事領域有重要應用。

新聞稿表示，「中國是負責任大國，依法對相關物項實施出口管制，目的是更好維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。」

大陸商務部強調，中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。中方事先已就措施可能對產供鏈產生的影響進行了充分評估，並確信相關影響非常有限。措施推出前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向各有關國家和地區進行了通報。

大陸商務部指出，10月9日，中方發布關於稀土等相關物項的出口管制措施，這是中國政府依據法律法規，完善自身出口管制體系的正常行為，美方有關表態則是典型的「雙重標準」。

新聞稿指控美國，長期以來，泛化國家安全，濫用出口管制，對中國採取歧視性做法，對半導體設備、晶片等眾多產品實施單邊長臂管轄措施。美方管制清單物項超過3,000項，而中方出口管制清單物項僅900餘項。美方使用出口管制最低含量規則由來已久，低至0%。美方相關舉措嚴重損害企業正當合法權益，嚴重衝擊國際經貿秩序，嚴重破壞全球產供鏈安全穩定。

大陸商務部表示，特別是9月中美馬德里經貿會談以來，短短20多天時間，美方持續新增推出一系列對中國限制措施，將多家中國實體列入出口管制實體清單和特別指定國民清單；通過穿透性規則任意擴大受管制企業範圍，影響中方數千家企業；無視中方關切和善意，執意落地對中國海事、物流和造船業301措施。美方的行為嚴重損害中方利益，嚴重破壞雙方經貿會談氛圍，中方對此堅決反對。

針對美國將於10月14日對相關中國船舶徵收港口費，大陸商務部指出，美方的做法嚴重違反世貿組織規則，違背《中美海運協定》平等互惠原則，是典型的單邊主義行為。中方已多次表示強烈不滿、堅決反對。

新聞稿稱，中美倫敦經貿會談以來，中方一直與美方就上述措施進行磋商溝通，就301調查報告中對中方的無端指責向美方提供了書面回應，並就雙方可在相關產業開展合作提出建議。但美方態度消極，執意實施上述措施，並於10月3日發布公告，明確對中方船舶收費的具體要求。

大陸商務部表示，中方為維護自身正當合法權益，不得不採取反制措施，依據《中華人民共和國國際海運條例》等法律法規，決定對涉美船舶收取船舶特別港務費。中方的反制措施是必要的被動防禦行為，旨在維護中國產業和企業正當權益，也為了維護國際航運和造船市場的公平競爭環境。希望美方正視自身錯誤，與中方相向而行，回到對話協商的正確軌道上來。