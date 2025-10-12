中美貿易情勢升溫 陸網紅：台灣不能是火藥桶而是壓艙石

中美貿易情勢近期因中方管制稀土、美總統川普揚言再對中加徵100%關稅升溫。值此之際，大陸知名紅三代網路意見領袖「兔主席」提出，在美國AI熱潮被炒高當下，台積電赴美投資成為川普政府關注議題，這時就越有必要穩定和中國關係，台灣此時不能再是火藥桶，而是「壓艙石」。

兔主席真名任意，是已故改革派政治家、廣東省委第一書記任仲夷的孫子。他畢業於美國哈佛大學甘迺迪政府學院，曾是哈佛東亞研究中心主任傅高義（Ezra Vogel）的研究助理。

兔主席11日發表文章表示，中美貿易戰從休戰到升級原因在9月中美馬德里輪貿易談判後，川普政府又新推出一系列針對中國的貿易限制措施，包括實體清單擴展、對船舶收費、針對航空公司，以及針對中國企業購買伊朗石油等，違背了「休戰」的承諾。

而這些貿易限制措施，兔主席從川普對這些措施的知情度來分析，認為現實場景大概率就是川普政府缺乏統一協調，技術官僚「自下而上」推動這些政策，依據的其實是美國制華政策的基本框架。

兔主席特別提及美國這一輪AI繁榮，本輪AI投資熱潮的風險已從股權市場蔓延至債權市場。這種局面在美國歷史上恐怕也前所未有，使得整個經濟面臨巨大的系統性風險，而AI產業高度依賴輝達，輝達先進晶片製造產能則都在台灣。這也成為川普維護中美關係的新動力，避免出現任何地緣衝擊而引發AI泡沫。

此外，星媒《聯合早報》10日主辦的新中論壇上也針對台灣在中美關係中角色進行討論，復旦大學國際問題研究院院長兼美國研究中心主任吳心伯認為，如果川普真想跟中國有一個「大而美的協議」，繞不過台灣問題。

新加坡國立大學東亞研究所所長席睿德（Alfred Schipke）認為，台灣問題對北京而言比川普更重要，它可能是討論的一部分，但不會成為談判籌碼，因為雙方都清楚裡面的政治複雜性，外界可以預期的是，雙方可能會暫時擱置這個議題。

南京大學國際關係學院院長朱鋒則指出，台灣問題已成為中美戰略競爭最重要的結構性衝突點之一，川普不會輕易向中國承諾放棄台灣這個籌碼，但「雙方相互靠攏，哪怕做一點口頭上的、新的表達調整，這個可能性是完全存在的」。