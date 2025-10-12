滴滴衝刺自駕 獲融資86億

滴滴自動駕駛昨（11）日宣布獲得D輪融資，融資總額人民幣20億元（約新台幣86億元），投資方包括中關村科學城科技成長基金、北京信息產業發展投資基金、廣汽集團等。滴滴自動駕駛表示，資金將用於加大AI研發投入、推動L4自動駕駛（特定條件下的全自動駕駛）應用落地。

滴滴自動駕駛首輪融資於2020年完成，金額超過5億美元，隔年完成3億美元融資，再兩年後獲得1.49億美元融資。去年10月，該團隊完成C輪2.98億美元融資。截至目前，滴滴自動駕駛已披露的五輪融資額總計超過人民幣100億元（約新台幣430億元）。

滴滴聯合創始人、滴滴自動駕駛執行長張博表示，L4自動駕駛技術是下個十年人工智慧時代最重要的技術變革之一，將大幅提升出行安全、效率與體驗。滴滴自動駕駛在積極探索新型就業空間的同時，穩步推進自動駕駛發展。

據官網介紹，滴滴從2016年組成高效自動駕駛技術研發部門，致力於打造L4級自動駕駛技術；2019年8月，滴滴將自動駕駛部門升級為獨立公司，著眼於自動駕駛研發、產品應用及相關業務拓展。

滴滴自動駕駛目前的研發聚焦於提升自動駕駛技術的可靠性與安全性，其「混合派單」模式，讓乘客在滴滴App發單時，可選擇自動駕駛服務，平台依據起終點是否在運營區域智慧派單。

今年以來，滴滴自動駕駛在北京和廣州開啟全場景、全無人測試，並和廣汽埃安聯合開發的新一代前裝自動駕駛車，計劃於2025年底交付。