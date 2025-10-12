字節跳動張一鳴建創新中心

字節跳動創始人張一鳴近日重回大眾視野，距離其離開字節跳動管理一線已有四年之久。10月9日，上海徐匯知春創新中心正式開業，由張一鳴與上海交通大學ACM班創始人俞勇教授共同發起了民辦非營利性機構。張一鳴表示，希望培養思維活躍、有熱情和韌性的人才。這也是張一鳴自2021年卸任字節跳動執行長以來少有的公開露面。

據介紹，上海徐匯知春創新中心成立於2025年4月，計劃招募對泛計算機和人工智慧感興趣的年輕人，從預備研究員做起，以科技史為線索連接數學、天文、物理、生物、化學等科學知識，並在實踐探索中學習的方式，在一個自主開放的環境中，培育出新一代的創新人才，同時產生具有影響力的研究成果和作品。

張一鳴在活動現場分享，自己長期關注人才招聘和培養，注意到很多人才潛力沒有被充分挖掘。他以機器學習模型中的過度學習（Overfit）現象作為比喻，有的人才可能有專業知識和熟練的技能，但卻無法面對創新任務。

張一鳴表示，上海徐匯知春創新中心希望培養思維活躍、有熱情和韌性的人才，核心是獨立思考和重視實踐，關注長期和全局，在探索中學習，保持平常心，放鬆自信，擁抱不確定性。

2021年5月20日，張一鳴發布內部全員信，宣布卸下字節跳動執行長一職。談及卸任原因，張一鳴表示，雖然公司業務發展良好，但他希望公司還能持續有更大的創新突破，變得更有創造力和富有意義。