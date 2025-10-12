恒大集團創辦人 許家印境外資產遭凍結

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸地產商「恒大集團」創辦人許家印的境外資產處置有新進展。香港高等法院日前判中國恒大集團的清算人，為許家印家族相關資產的接管人。香港高等法院先前已針對許家印名下資產作出全球禁制令，明確禁止處置全球範圍內價值上限為77億美元（新台幣2,371億元）的資產。

而在本次判決中，香港高等法院允許中國恒大的清算人，接管許家印100%實際控股的33家境外公司，七個相關銀行帳戶均已被凍結。

每日經濟新聞報導，具體來看，中國恒大的清算人接管的許家印資產，包括位於港、英、美的多處物業，還有私人飛機、豪車等，如兩輛勞斯萊斯幻影，車牌分別為大陸車牌粵A98888、香港車牌HD3333，而「3333」對應此前恒大的證券代碼。

凍結涉及的33家境外公司也主要分布在香港、英屬維爾京群島、開曼群島等，這些公司部分是許家印直接持有，部分為許家印前妻丁玉梅持有，其中一家設立於英屬維爾京群島的公司為許家印的兒子持有。

先前香港高等法院，還同意了中國恒大的清算人的請求，要求許家印必須向清算人告知，所有單項價值不低於5萬港元的資產（包括但不限於以本人名義/他人名義持有、境內/境外資產），以及被禁止處置的資產是否已被出售等情況。

但最終許家印未遵守資產披露命令。因此，中國恒大的清算人在今年4月，向香港高等法院申請接管許家印相關的全部資產。中國恒大已於8月25日在港交所摘牌退市。

