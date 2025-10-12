聽新聞
華為攬才 南韓科技業憂心
南韓科技業面臨人才流失與洩密危機！南韓檢察廳資訊技術犯罪調查部日前才起訴三位三星前員工，涉嫌洩漏機密幫助大陸完成18奈米DRAM記憶體的開發，近日又爆出，超過300名南韓研究人員已經在華為工作，規模之大讓業界相當震驚。
「Business korea」報導，截至今年6月，在大陸科技巨頭華為工作的韓國人超過300人。
一位相關業內人士指出，這些人並非來自大陸的朝鮮族，而是在南韓接受過正規教育的南韓國民。
業內人士說，除了華為之外，在其他大陸科技公司工作的韓國科學和工程人才數量也相當可觀。
報導指出，華為的研發人員占總員工數20.8萬人的55%，雖然不能說南韓人占研發人員的大多數，但這案例從數字上能證實，由於大陸大型科技公司以高薪吸引全球人才，已有相當數量的南韓研究人員駐紮在大陸。
一名三星前高階主管，及兩名前研究員，遭南韓首爾中央地方檢察廳資訊技術犯罪調查部，於10月1日以違反「產業技術保護法」和「不正當競爭防止法」起訴並遭到拘留。三人離開三星後轉職長鑫存儲，擔任第二階段開發團隊的核心成員。
