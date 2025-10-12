聽新聞
0:00 / 0:00

華為攬才 南韓科技業憂心

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

南韓科技業面臨人才流失與洩密危機！南韓檢察廳資訊技術犯罪調查部日前才起訴三位三星前員工，涉嫌洩漏機密幫助大陸完成18奈米DRAM記憶體的開發，近日又爆出，超過300名南韓研究人員已經在華為工作，規模之大讓業界相當震驚。

「Business korea」報導，截至今年6月，在大陸科技巨頭華為工作的韓國人超過300人。

一位相關業內人士指出，這些人並非來自大陸的朝鮮族，而是在南韓接受過正規教育的南韓國民。

業內人士說，除了華為之外，在其他大陸科技公司工作的韓國科學和工程人才數量也相當可觀。

報導指出，華為的研發人員占總員工數20.8萬人的55%，雖然不能說南韓人占研發人員的大多數，但這案例從數字上能證實，由於大陸大型科技公司以高薪吸引全球人才，已有相當數量的南韓研究人員駐紮在大陸。

一名三星前高階主管，及兩名前研究員，遭南韓首爾中央地方檢察廳資訊技術犯罪調查部，於10月1日以違反「產業技術保護法」和「不正當競爭防止法」起訴並遭到拘留。三人離開三星後轉職長鑫存儲，擔任第二階段開發團隊的核心成員。

南韓 華為

延伸閱讀

威脅國家安全！美電商下架數百萬項遭禁大陸電子產品

「時代」公布年度最佳發明榜 DeepSeek、華為入選

美對中加徵100%關稅！胡錫進轟川普糊塗：他委屈什麼？

南韓科技大危機！三星才陷機密外流風波 再傳300菁英跑去華為

相關新聞

陸穩房市 白名單放貸大增 下一步力推好房子建設

大陸住建部表示，為穩住大陸房市，目前全大陸白名單項目貸款的審批金額已經超過人民幣7兆元（新台幣30兆元），並協助750萬...

前蘇聯5國經濟聯盟 擬制裁陸石墨電極、最高加稅22.5%

據中國貿易救濟信息網，歐亞經濟聯盟內部市場保護司九月廿六日發布原產於大陸的石墨電極反傾銷終裁披露，裁定涉案產品存在傾銷，...

特斯拉上海廠9月出貨亮眼 勁敵比亞迪相對遜色

大陸汽車市場進入「金九銀十」傳統銷售旺季，汽車製造商開始為完成年度目標做最後衝刺，特斯拉上海工廠9月出貨量成長至9萬81...

華為攬才 南韓科技業憂心

南韓科技業面臨人才流失與洩密危機！南韓檢察廳資訊技術犯罪調查部日前才起訴三位三星前員工，涉嫌洩漏機密幫助大陸完成18奈米...

娃哈哈董座辭職自立門戶 宗馥莉將專注自有品牌「娃小宗」

風波不斷的大陸飲品巨頭娃哈哈，又有最新進展。娃哈哈董事長宗馥莉已辭去董事長等相關職務，並決定自立門戶經營自己的品牌「娃小...

滴滴衝刺自駕 獲融資86億

滴滴自動駕駛昨（11）日宣布獲得D輪融資，融資總額人民幣20億元（約新台幣86億元），投資方包括中關村科學城科技成長基金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。