娃哈哈董座辭職自立門戶 宗馥莉將專注自有品牌「娃小宗」

風波不斷的大陸飲品巨頭娃哈哈，又有最新進展。娃哈哈董事長宗馥莉已辭去董事長等相關職務，並決定自立門戶經營自己的品牌「娃小宗」。而「娃小宗」微博帳號已完成平台認證，認證主體為宗馥莉擔任CEO的宏勝飲料集團。

財聯社報導，三名娃哈哈的知情人士透露，娃哈哈集團10日召開董事會，除了通過宗馥莉辭職事項外，還任命許思敏為娃哈哈集團總經理，但董事長職務仍空缺。這也是宗馥莉第二次辭去董事長一職，去年7月她曾因股權紛爭短暫辭職。

一名消息人士表示，宗馥莉此次辭職，是因為商標使用「不合規」，宗馥莉決定經營自己的品牌「娃小宗」。根據《公司法》規定，董事、高管若未經董事會或股東會決議擅自經營同類業務，可能構成違法。宗馥莉的辭職可避免潛在的法律糾紛，同時為「娃小宗」品牌獨立營運鋪路。 ‌

天眼查資料顯示，今年以來，宏勝集團已申請數十個「娃小宗」相關商標，國際分類包括啤酒飲料、食品、泡麵食品和醫藥等，部分商標已通過初審，部分商標還在等待實質審查。

宏勝飲料集團有限公司是一家全產業鏈覆蓋的綜合性飲料集團，由娃哈哈創辦人宗慶後在2003年10月成立，註冊資本1,025萬美元，集團總部位於浙江杭州，之後交由宗馥莉管理，目前宗馥莉是該公司執行董事及CEO。

第一財經日報報導，娃哈哈相關人士10日表示，宗馥莉早在9月12日就向娃哈哈集團提出辭職，同日宏勝飲料集團生產中心總監嚴學峰回到宏勝集團上班。嚴學峰被外界認為是宗馥莉的「心腹」以及娃哈哈集團的核心人物。

中國經營報報導，娃哈哈家族糾紛事件對於產品銷售及市場信心都有影響，娃哈哈家族糾紛事件發酵後，以7月14日、15日為例，電商平台娃哈哈銷量下滑，日銷量從1萬到1.2萬區間下滑至5,000到7,500區間，關聯直播數從7月12日的317場跌至7月15日的91場，直播達人從此前的200人跌至7月15日的75人。

關鍵業務指標同樣呈現疲軟態勢。根據行業監測資料，AD鈣奶在華東等重點銷售區域的銷售額出現下滑，而娃哈哈純淨水的市占也從18%下降至12%。這些核心產品的市場表現反映出娃哈哈在主要銷售區域面臨嚴峻挑戰。

南方都市報報導，先前陸續有娃哈哈經銷商在社交平台進行發聲，部分經銷商表態將支持宗馥莉，也有經銷商表達對今年產品銷售的擔憂。