前蘇聯5國經濟聯盟 擬制裁陸石墨電極、最高加稅22.5%

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
歐亞經濟聯盟對大陸石墨電極反傾銷終裁，建議徵收最高22.5%、為期五年反傾銷稅。新華社
歐亞經濟聯盟對大陸石墨電極反傾銷終裁，建議徵收最高22.5%、為期五年反傾銷稅。新華社

據中國貿易救濟信息網，歐亞經濟聯盟內部市場保護司九月廿六日發布原產於大陸的石墨電極反傾銷終裁披露，裁定涉案產品存在傾銷，且該傾銷對歐亞經濟聯盟相關產業造成實質性損害，建議對涉案產品徵收百分之廿點九到百分之廿二點五為期五年的反傾銷稅。

財聯社報導，具體方案如下，方大炭素新材料科技稅率為百分之廿一點七，吉林炭素為百分之廿，江蘇江龍新能源科技為百分之廿二點五，鞍山炭素、營口德源碳素、遼寧丹炭新材料均為百分之廿點九、其他生產商／出口商為百分之廿二點五。

涉案產品為爐用，橫截面直徑介於五二○到六五○毫米（含）的圓形橫截面石墨電極，以及橫截面面積介於二千七百到三千三百平方公分（含）的其他橫截面石墨電極。

歐亞經濟聯盟（EAЭС）成立於二○一五年一月一日，是由俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、亞美尼亞五個前蘇聯國家組建的國際組織，五國均是「一帶一路」建設的重要合作夥伴。歐亞經濟委員會最高理事會是關稅同盟和統一經濟空間的最高級超國家機構。

