宗慶後之弟宗澤後推出「娃小智」品牌 全面對標宗馥莉「娃小宗」

娃哈哈事件並沒有因宗馥莉辭去董事長職位告一段落，繼宗馥莉推出「娃小宗」後，宗馥莉叔叔宗澤後的品牌「娃小智」也於近日開啟招商活動。

藍鯨新聞報導，根據「娃小智」招商海報顯示，「娃小智」10日在杭州舉行全大陸招商會，購買「娃小智」產品人民幣10萬元以上即可獲得該區域獨家經銷商資格。

招商人員表示，宗師傅品牌從去年11月開始運作，「我們從十一前後開始做娃小智，這邊屬於宗氏家族，就是宗澤後這邊，相當於我們要和宗馥莉一起競爭市場。目前成為代理沒有保證金，首次拿貨不低於3萬塊錢就可以了。」

此外該招商人員還表示，目前整個產品線包含AD鈣奶、礦泉水、椰子水、八寶粥等多元化產品矩陣，「我們的配方和娃哈哈一模一樣，但價格比娃哈哈低，」該招商人員稱截至目前，「娃小智」已經簽約153家客戶，「主要集中於浙江，也有湖南、貴州等地，我們現在基本做的還是連鎖超市和大流通的客戶。」

天眼查APP顯示，娃小智食品成立於2025年，位於浙江省杭州市，是一家以從事批發業為主的企業。股權穿透顯示，宗澤後為該公司實際控制人。