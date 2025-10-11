快訊

10天奪2命…屏科大再傳死亡車禍 男大生校園騎車疑自摔身亡

富台指暴跌…台股周一開盤恐崩逾1660點？兩大名師看「支撐在這裡」

獨／黑煙竄天！高雄海產行煮魚翅突爆炸 老闆送醫、19車43消防馳援

恒大創辦人家族境外33公司7帳戶遭凍結 涉及資產最高達2371億

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸地產商「恒大集團」創辦人許家印的境外資產處置有新進展。香港高等法院日前判中國恒大集團的清算人，為許家印家族相關資產的接管人。路透
大陸地產商「恒大集團」創辦人許家印的境外資產處置有新進展。香港高等法院日前判中國恒大集團的清算人，為許家印家族相關資產的接管人。路透

大陸地產商「恒大集團」創辦人許家印的境外資產處置有新進展。香港高等法院日前判中國恒大集團的清算人，為許家印家族相關資產的接管人。香港高等法院先前已針對許家印名下資產作出全球禁制令，明確禁止處置全球範圍內價值上限為77億美元（新台幣2,371億元）的資產。

而在本次判決中，香港高等法院允許中國恒大的清算人，接管許家印100%實際控股的33家境外公司，7個相關銀行帳戶均已被凍結。

每日經濟新聞報導，具體來看，中國恒大的清算人接管的許家印資產，包括位於香港、英國、美國的多處物業，還有私人飛機、豪車、遊艇等，如兩輛勞斯萊斯幻影，車牌分別為大陸車牌粵A98888、香港車牌HD3333，而「3333」對應了此前中國恒大的證券代碼。

凍結涉及的33家境外公司也主要分布在香港、英屬維爾京群島、開曼群島等，這些公司部分是許家印直接持有，部分為許家印前妻丁玉梅持有，其中一家設立於英屬維爾京群島的公司為許家印的兒子持有。

先前香港高等法院，還同意了中國恒大的清算人的請求，要求許家印必須向清算人告知，所有單項價值不低於5萬港元的資產（包括但不限於以本人名義/他人名義持有、境內/境外資產），以及被禁止處置的資產是否已被出售等情況。

但最終許家印未遵守資產披露命令。因此，中國恒大的清算人在今年4月，向香港高等法院申請接管許家印相關的全部資產。中國恒大已於8月25日在港交所摘牌退市。

許家印 資產 恒大

延伸閱讀

北京要求年輕化？香港逾70歲議員 迄今3分之1不再參選

恒大清盤 許家印33家公司、7帳戶被接管 涉及資產77億美元

減息效應 香港二手樓價14月新高 港島單周升幅6年最勁

NBA／「宇宙啦啦隊」香港新聞系超甜美女祖安娜勇於追夢 竟最愛台灣這一味

相關新聞

恒大創辦人家族境外33公司7帳戶遭凍結 涉及資產最高達2371億

大陸地產商「恒大集團」創辦人許家印的境外資產處置有新進展。香港高等法院日前判中國恒大集團的清算人，為許家印家族相關資產的...

南韓科技大危機！三星才陷機密外流風波 再傳300菁英跑去華為

南韓科技業面臨人才流失與洩密危機！南韓檢察廳資訊技術犯罪調查部日前才起訴3位三星前員工，涉嫌洩漏機密幫助大陸完成18奈米...

宗慶後之弟宗澤後推出「娃小智」品牌 全面對標宗馥莉「娃小宗」

娃哈哈事件並沒有因宗馥莉辭去董事長職位告一段落，繼宗馥莉推出「娃小宗」後，宗馥莉叔叔宗澤後的品牌「娃小智」也於近日開啟招...

歐亞經濟聯盟對陸石墨電極反傾銷終裁 建議徵收最高22.5%反傾銷稅

據中國貿易救濟信息網，歐亞經濟聯盟內部市場保護司9月26日發布原產於大陸的石墨電極反傾銷終裁披露，裁定涉案產品存在傾銷，...

Model Y後驅長續航版亮相大陸工信部新車公示 預計售價115萬元

大陸工信部發布第400批新車公告，特斯拉Model Y後驅長續航版在列，配置與Model 3後驅長續航版相同。新車外觀延...

恒大清盤 許家印33家公司、7帳戶被接管 涉及資產77億美元

近日，香港特別行政區高等法院針對中國恒大集團董事長許家印的境外資產處置作出新進展，判令恒大清盤人接管許家印家族相關資產。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。