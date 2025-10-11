歐亞經濟聯盟對陸石墨電極反傾銷終裁 建議徵收最高22.5%反傾銷稅

據中國貿易救濟信息網，歐亞經濟聯盟內部市場保護司9月26日發布原產於大陸的石墨電極反傾銷終裁披露，裁定涉案產品存在傾銷，且該傾銷對歐亞經濟聯盟相關產業造成實質性損害，建議對涉案產品徵收20.9%到22.5%為期五年的反傾銷稅。

財聯社報導，具體方案如下，方大炭素新材料科技稅率為21.7%，吉林炭素為20.08%，江蘇江龍新能源科技為22.5%，鞍山炭素、營口德源碳素、遼寧丹炭新材料均為20.9%、其他生產商/出口商為22.5%。

涉案產品為爐用，橫截面直徑介於520到650毫米（含）的圓形橫截面石墨電極，以及橫截面面積介於2700到3300平方公分（含）的其他橫截面石墨電極。

歐亞經濟聯盟（EAЭС）成立於2015年1月1日，是由俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、亞美尼亞5個前蘇聯國家為加深經濟、政治合作而組建的國際組織，五國均是「一帶一路」建設的重要合作夥伴。歐亞經濟委員會最高理事會是關稅同盟和統一經濟空間的最高級超國家機構。