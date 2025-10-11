快訊

何時坐下談？「新新併」成北市、新壽攻防焦點 蔣萬安說話了

離譜行徑全被拍…台男首爾怒揍11歲女兒遭逮捕 目擊者驚：無法想像

「關到全身是病」陳佩琪再曝柯文哲畏懼見人群 人一多就感受到壓力

歐亞經濟聯盟對陸石墨電極反傾銷終裁 建議徵收最高22.5%反傾銷稅

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
歐亞經濟聯盟對大陸石墨電極反傾銷終裁，建議徵收最高22.5%、為期五年反傾銷稅。新華社
歐亞經濟聯盟對大陸石墨電極反傾銷終裁，建議徵收最高22.5%、為期五年反傾銷稅。新華社

據中國貿易救濟信息網，歐亞經濟聯盟內部市場保護司9月26日發布原產於大陸的石墨電極反傾銷終裁披露，裁定涉案產品存在傾銷，且該傾銷對歐亞經濟聯盟相關產業造成實質性損害，建議對涉案產品徵收20.9%到22.5%為期五年的反傾銷稅。

財聯社報導，具體方案如下，方大炭素新材料科技稅率為21.7%，吉林炭素為20.08%，江蘇江龍新能源科技為22.5%，鞍山炭素、營口德源碳素、遼寧丹炭新材料均為20.9%、其他生產商/出口商為22.5%。

涉案產品為爐用，橫截面直徑介於520到650毫米（含）的圓形橫截面石墨電極，以及橫截面面積介於2700到3300平方公分（含）的其他橫截面石墨電極。

歐亞經濟聯盟（EAЭС）成立於2015年1月1日，是由俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、亞美尼亞5個前蘇聯國家為加深經濟、政治合作而組建的國際組織，五國均是「一帶一路」建設的重要合作夥伴。歐亞經濟委員會最高理事會是關稅同盟和統一經濟空間的最高級超國家機構。

白俄羅斯 反傾銷

延伸閱讀

固態鋰電池突破 能量密度提升86%

越南不銹鋼傾銷有望進入調查階段 唐榮、燁聯、華新轉機來了

受中國產能過剩衝擊 日本將擴大反傾銷稅對象

歐盟對三國鋼品課反傾銷稅

相關新聞

南韓科技大危機！三星才陷機密外流風波 再傳300菁英跑去華為

南韓科技業面臨人才流失與洩密危機！南韓檢察廳資訊技術犯罪調查部日前才起訴3位三星前員工，涉嫌洩漏機密幫助大陸完成18奈米...

歐亞經濟聯盟對陸石墨電極反傾銷終裁 建議徵收最高22.5%反傾銷稅

據中國貿易救濟信息網，歐亞經濟聯盟內部市場保護司9月26日發布原產於大陸的石墨電極反傾銷終裁披露，裁定涉案產品存在傾銷，...

Model Y後驅長續航版亮相大陸工信部新車公示 預計售價115萬元

大陸工信部發布第400批新車公告，特斯拉Model Y後驅長續航版在列，配置與Model 3後驅長續航版相同。新車外觀延...

恒大清盤 許家印33家公司、7帳戶被接管 涉及資產77億美元

近日，香港特別行政區高等法院針對中國恒大集團董事長許家印的境外資產處置作出新進展，判令恒大清盤人接管許家印家族相關資產。...

「富比世」全球最佳雇主 53家中企上榜 國家電網第99名最高

富比世(Forbes)近日發布2025全球最佳雇主榜單，今年一共有53家中國公司入選，其中國家電網排名最高（第99），阿...

「時代」公布年度最佳發明榜 DeepSeek、華為入選

美國「時代」雜誌10日公布了2025年度最佳發明榜單，共有300款產品上榜，其中包括宇樹科技、DeepSeek、華為、比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。