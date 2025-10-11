Model Y後驅長續航版亮相大陸工信部新車公示 預計售價115萬元

大陸工信部發布第400批新車公告，特斯拉Model Y後驅長續航版在列，配置與Model 3後驅長續航版相同。新車外觀延續現款設計，動力提升，預計售價人民幣28萬元左右（約新台幣115萬元）。

2025年特斯拉加快產品推新，但銷量與毛利雙下滑，戰略重心轉向人工智慧和機器人。資本市場反應迅速，近5個交易日特斯拉市值下跌3.8%，處於戰略調整與市場考驗的關鍵期。

每日經濟新聞報導，大陸工信部9日發布第400批「道路機動車輛生產企業及產品公告」新產品公示，特斯拉Model Y出現在本次公示中。根據公示信息，該車型搭載三元鋰離子電池組與3D6電機，與當前Model 3後驅長續航版配置相同。業內認為，該款車型是與Model 3後驅長續航版一樣的版本。

這一判斷隨後得到官方人員的側面證實。一位特斯拉工作人員確認，此次在公告中的Model Y車型即為後輪驅動長續航版車型。參考目前售價人民幣25.95萬元的Model 3長續航後輪驅動版及售價人民幣26.35萬元的現款Model Y後輪驅動版，有觀點預計，新款Model Y後驅長續航版的售價可能在人民幣28萬元左右。

根據公示內容，外觀方面，新車延續現款Model Y的設計，車尾配有「Model Y+」標識。車身尺寸保持不變，長寬高分別為4797/1920/1624mm，軸距為2890mm，座位數為5座。動力方面，Model Y長續航後輪驅動版搭載三元鋰電池單電機，驅動電機峰值功率為225kW，較現款Model Y後輪驅動版提升了5kW。

目前，特斯拉在大陸銷售的車型主要為Model 3與Model Y。一位特斯拉銷售人員透露，目前各車型交付周期不一：新推出的Model Y L最為緊俏，交付已排至11月底；而當前在售的後輪驅動版與長續航全輪驅動版Model Y則較為充足，約2周即可交付，且兩款車型銷量相當。此外，改款Model 3的標準續航與全輪驅動長續航版，由於產線尚在調整，交付周期約為4周。

為持續鞏固市場競爭力，特斯拉在2025年顯著提速在全球多個市場的產品推新步伐。據統計，今年以來，特斯拉中國分別在1月10日、8月12日、8月19日，相繼推出Model Y煥新版、Model 3長續航後輪驅動版，以及六座Model Y L車型，形成了覆蓋車型改款、空間拓展及續航升級的多角度產品攻勢。此外，還包括標配方向燈、前置攝影機的小改款Model 3。

特斯拉加快新產品投放的背後，是尚未扭轉的銷量下滑局面。儘管第3季全球交付量年增7.3%至49.7萬輛，但由於上半年下滑幅度較大，2025年前三季度全球總交付量較2024年同期仍下降約5.9%。實際上，特斯拉第3季交付量增長背後也存在隱憂：當季特斯拉全球產量為44.7萬輛，年減4.8%。這一「交付量高於產量」的背離現象，引發市場猜測當期增長部分依賴庫存消化。

當前，對特斯拉而言，比銷量下滑更嚴峻的是利潤空間的壓縮。為在競爭日益激烈的市場中搶佔市占，特斯拉在全球發起多次價格戰，侵蝕盈利能力。Wind數據顯示，特斯拉的整體毛利率已從2022年的峰值25.6%持續下滑，2023年至2025年上半年分別為18.25%、17.86%和16.81%，累計下降近10個百分點。核心業務汽車銷售的毛利率下滑更為劇烈，從2022年的26.2%一路降至今年第1季的12.5%。

與此同時，特斯拉對汽車業務的關注也在發生戰略性轉移。今年5月，特斯拉在發布的影響報告中刪除了到2030年每年交付2000萬輛汽車的目標。隨後，在9月發布的「大師計畫第四篇章」中，特斯拉提到發展重心從電動汽車和能源全面轉向人工智慧和機器人領域。特斯拉CEO馬斯克更是強調，未來特斯拉約80%的價值將來自機器人Optimus。