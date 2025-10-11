大陸「金九銀十」旺季！ 9月特斯拉上海工廠出貨量上升、比亞迪銷量下滑

大陸汽車市場進入「金九銀十」傳統銷售旺季，汽車製造商開始為完成年度目標做最後衝刺，特斯拉上海工廠9月出貨量成長至9萬812輛汽車，年增2.8%。

與此同時，特斯拉在大陸的本土勁敵車企比亞迪9月單月銷量約39.6萬輛，年減逾5%，拖累整季表現。這是該公司逾18個月來的首次月度銷量下滑。不過比亞迪在純電動車市場上已連續四個季度超越特斯拉，仍穩居龍頭地位。

彭博報導，大陸市場的強勁表現助力特斯拉創下驚艷的第三季業績，該公司上周公佈全球交付量再創紀錄，因美國消費者爭相在9月30日稅收優惠到期前搶購電動汽車。

大陸乘聯分會公布的初步數據顯示，特斯拉上海工廠出貨量數據雖未區分出口與境內銷售，但這些車輛大部分將交付給大陸客戶。先前特斯拉上海工廠今年9個月中有7個月的躉售銷量出現下降，如今下滑趨勢緩解，且對第4季需求保持樂觀，「十一」黃金周假期成為衡量全年剩下時間銷量的風向球。

公司同時宣布，將2025年全年銷售目標由原本的550萬輛大幅下修至460萬輛，降幅接近16%，顯示內需競爭壓力已對產銷節奏造成衝擊。

產量方面，比亞迪9月年減逾8%，公司調整部分工廠的排產以控制庫存。 業內人士指出，補貼退場與同業大打價格戰，迫使比亞迪在維護市占率與守住毛利之間陷入兩難，短期盈利空間恐難避免收窄。

大陸新能源車市場整體仍維持高成長。乘用車協會數據顯示，9 月新能源車（純電與插電式混合動力）銷售總量約 150 萬輛，年增 22%。然而在價格戰壓力下，大陸監管機構已多次呼籲車廠停止「不合理降價」，並要求加快對供應商與經銷商的付款，以避免產業鏈受損。

長期的價格競爭讓小型車廠面臨經營壓力，也壓縮了整體利潤空間，引發品質疑慮。大陸當局警告，若持續惡性競爭，將不利於產業長遠發展。

在大陸經濟成長放緩、消費者信心疲弱之際，車廠今年的銷售目標挑戰更大。雖然 9 月數據為特斯拉注入一劑強心針，但全年能否維持成長，仍取決於年底旺季需求與監管政策成效。