宗馥莉第二次辭職 叔叔宗澤後再發聲：水軍害了她

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
工商登記信息顯示，杭州娃哈哈集團有限公司未發生變更，法定代表人是宗馥莉，同時她也是宏勝飲料集團有限公司的董事。圖為位於杭州市清泰街160號的娃哈哈集團老總部大樓。(取材自經濟參考報)
宗馥莉已向娃哈哈集團辭去公司法人代表、董事及董事長等相關職務，並已透過集團股東會和董事會的相關程序。宗馥莉的叔叔宗澤後11日在朋友圈再次發聲。對宗馥莉第二次辭職，宗澤後表示，上一次宗馥莉辭職時自己發表言論，被大陸網友或者水軍罵翻天，但事實上都是這些人害了她，使她越走越遠，已經無法回頭了。

第一財經日報報導，宗澤後還寫道：「不得不說在我們宗家下一代裡她算是出類拔萃的，但是對博大精深的中國文化瞭解太少，過去說要德藝雙修才能成正果，還是欠缺了一些。德也沒修成，藝也沒學成，如何能承擔大任？最後我要說一句：娃哈哈不是宗家的，宗家只是和許許多多娃哈哈的員工，許許多多的消費者共同創建了這個品牌，娃哈哈是陪隨80、90後成長的一代飲品品牌。我相信80、90後以及他們的子女都會懷念娃哈哈曾經帶給他們快樂。」

先前在宗馥莉第一次辭職時，宗澤後曾發表言論，引發全網關注，他指宗馥莉火力四開，鋒芒畢露，「過剛易折」。

工商登記信息顯示，杭州娃哈哈集團有限公司未發生變更，法定代表人是宗馥莉，同時她也是宏勝飲料集團有限公司的董事。目前，宗馥莉仍為娃哈哈集團第二大股東。娃哈哈股權結構上，杭州市上城區文商旅投資控股集團有限公司（國資）持股46%、宗馥莉個人持股29.4%、基層工會（職工持股會）持有24.6%。

