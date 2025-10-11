大陸住建部：白名單項目貸款審批金額已超28兆元

大陸住房和城鄉建設部副部長董建國 11 日表示，目前全大陸白名單項目貸款的審批金額已經超過人民幣7兆元（新台幣28.7兆元），有力保障了商品房項目建設交付。

財聯社報導，大陸住建部部長倪虹在國新辦舉行的 「 高品質完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上表示，正研究讓老房子透過改造，也能夠變成「好房子 」。

倪虹指出，全大陸強制住宅專案規範已經於 5 月 1 日實施，其中有14項提升的要求，一是樓的層高已經從原來的 2.8 公尺提高到不低於 3公尺，二是4樓以上的樓都要加裝電梯，三是對樓板的隔音要求，有降低 10 個分貝。

第一財經日報報導，「好房子」首次寫入今年政府工作報告。加快推進安全、舒適、綠色、智慧的「好房子」建設，是今年住建部工作的重點之一。

倪虹認為，「好房子」承載著千家萬戶對美好生活的嚮往。住建部重點抓五個方面工作：好標準、好設計、好材料、好建造、好運維。通過推動這五項工作，在「十五五」期間，「好房子」會展現在消費者面前。

倪虹表示，鼓勵設計師能夠下功夫去研究住房問題。全大陸住宅設計大賽已經報了近2000個方案，不僅有新房子，也有老房子的更新改造。用「揭榜掛帥」的方式，推動研發適用於「好房子」的新型建材。研究綠色建材、智慧安防、全屋智慧，通過互聯網、感測器等新技術、新材料、新產品，在「好房子」當中得到應用，提高住房品質。

董建國表示，「十四五 」期間，在司法處置中把維護購房人合法權益放在首要位置，對違法違規損害群眾利益的企業，堅決查處不讓其金蟬脫殼，蒙混過關。截至目前，全大陸750多萬套已售難交付的住房實現了交付，有力維護了廣大購房人的合法權益。

此外「十四五」期間，全大陸累計銷售新建商品住宅面積達50億平方公尺。同時存量住房市場的規模持續擴大。目前全大陸有 15 個省區市二手住宅的交易量超過新房。

住建部副部長秦海翔提到，目前全大陸297個地級以上城市和 150 多個縣級市，已經全面開展了城市體檢工作。