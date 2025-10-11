事關王老吉海外商標 加多寶和王老吉大健康再打訴訟戰

大陸涼茶品牌「王老吉」商標大戰硝煙再起。加多寶集團10日突然發布聲明，聲稱擁有王老吉海外商標所有權。而之前9月30日，廣州王老吉大健康公司，則指責加多寶屬於惡意搶註，雙方圍繞海外商標歸屬展開新一輪攻防戰。

第一財經日報報導，從聲明來看，雙方對於海外王老吉商標歸屬各執一詞。加多寶集團稱20世紀90年代從王老吉後人手中取得涼茶秘方及海外王老吉商標使用權，並在2000年代合法取得海外王老吉商標所有權，已在全球60個主要國家註冊王老吉商標，並稱近期市場流傳的海外「王老吉」品牌權益的相關言論不實，將採取法律手段保護權益。

而在9月30日發布的公告中，王老吉大健康公司則稱王老吉商標所有人為廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（簡稱「 廣藥集團」），並表示已在全球100多個國家完成「王老吉」「WALOVI」系列商標註冊。並指責加多寶集團通過海外離岸關聯公司萬捷有限公司在全球多地惡意註冊，干擾了公司正常拓展海外業務。

雙方在英文商標上並不相同，加多寶集團註冊的是「WANG LAO JI」和「WONG LO KAT」，廣藥大健康註冊的是「WALOVI」，但中文的「王老吉」則兩者一致。

雙方目前已圍繞海外商標展開一輪攻防戰。加多寶9月30日在公眾號稱，公司已經在加拿大聯邦法院及歐盟普通法院的多起訴訟中獲勝；但同日晚些時候，王老吉大健康公司也聲稱已在21個國家/地區對加多寶關聯公司的「惡意註冊」發起維權，目前已有10個國家裁定撤銷加多寶相關商標。

值得注意的是，加多寶和廣藥集團圍繞王老吉商標展開過曠日持久的訴訟大戰，最終廣藥集團成為王老吉商標的所有人，但雙方共用紅罐包裝。

福建華策品牌定位諮詢創始人詹軍豪表示，加多寶和王老吉在海外商標問題上的膠著，背後戰略動機主要是爭奪海外市場的主導權。隨著大陸飲料市場競爭加劇，雙方需要拓展海外市場以尋求新的增長點。商標作為品牌的核心標識，其歸屬直接影響雙方在海外市場的品牌認知度和市場份額。

由於長時間的訴訟和價格戰，近年來大陸涼茶品類發展受到阻礙，隨著健康、養生概念的崛起，運動飲料 、養生水等快速發展，但同為健康概念的涼茶品類卻未能享受到熱度。

2025年上半年，王老吉大健康公司收入人民幣65億元，年增8.4%，淨利潤人民幣13億元，年增15.8%。但從2022年到2024年，王老吉大健康公司收入分別為人民幣93.5億、100.1億元和87.6億元。而官方公佈的資料顯示，過去十年間，王老吉（王老吉大健康公司版）海外市場規模增長6.5倍，海外市場年複合增長率超25%。

廣東省食品安全保障促進會副會長朱丹蓬表示，目前來看，本輪品牌攻防戰中出海較早的加多寶優勢更明顯一些。雖不清楚加多寶在海外市場的銷售規模，但王老吉品牌在海外市場影響力較大，雙方肯定還會圍繞品牌持續博弈，後續進展仍有待進一步觀望。