宗馥莉辭職後 「娃小宗」官方帳號上線

風波不斷的大陸飲品巨頭娃哈哈，又有最新進展。宗馥莉已辭去董事長等相關職務，並決定經營自己的品牌「娃小宗」。而「娃小宗」微博帳號已完成平台認證，認證主體為宏勝飲料集團有限公司。該帳號的審核通過時間為9月30日，截至10月11日，粉絲數為1304，且暫未發布任何內容。

財聯社報導，3名娃哈哈的知情人士透露，娃哈哈集團10日召開董事會，除了通過宗馥莉辭職事項外，還任命許思敏為娃哈哈集團總經理，董事長職務空缺。

一名消息人士表示，宗馥莉此次辭職，是因為商標使用「不合規」，宗馥莉決定經營自己的品牌「娃小宗」。

天眼查資料顯示，今年以來，宏勝集團已申請數十個「娃小宗」相關商標，國際分類包括啤酒飲料、食品、泡麵食品和醫藥等，部分商標已通過初審，部分商標還在等待實質審查。

宏勝飲料集團有限公司是一家全產業鏈覆蓋的綜合性飲料集團，成立於2003年10月22日，註冊資本1025萬美元，集團總部位於浙江杭州，宗馥莉為公司執行董事。

第一財經日報報導，娃哈哈相關人士10日表示，宗馥莉已於9月12日向娃哈哈集團辭去董事長等相關職務，並已透過集團股東會和董事會的相關程序。

值得一提的是，同日宏勝飲料集團有限公司生產中心總監嚴學峰，已回到宏勝集團正常上班。嚴學峰被外界認為是娃哈哈集團董事長宗馥莉的「心腹」，以及娃哈哈集團的核心人物。

中國經營報報導，一名娃哈哈經銷商表示，娃哈哈家族糾紛事件對於產品銷售及市場信心都有影響。「作為經銷商，我今年還幹得下去嗎？」

報導引用第三方平台數據，娃哈哈家族糾紛事件發酵後，以7月14日、15日為例，電商平台娃哈哈銷量下滑，日銷量從1萬到1.2萬區間下滑至5000到7500區間，關聯直播數從7月12日的317場跌至7月15日的91場，直播達人從此前的超200人跌至7月15日的75人。

關鍵業務指標同樣呈現疲軟態勢。根據行業監測資料，AD鈣奶在華東等重點銷售區域的銷售額出現下滑，而娃哈哈純淨水的市占也從18%下降至12%。這些核心產品的市場表現反映出娃哈哈在主要銷售區域面臨嚴峻挑戰。

來自通路端的反應進一步印證了這一趨勢。多位經銷商表示，今年銷量與去年同期相比基本持平或略有下滑。有經銷商透露，公司今年設定了增長50%的業績目標，但考慮到當前市場環境，實現這一目標的難度較大。

南方都市報報導，先前陸續有娃哈哈經銷商在社交平台進行發聲，部分經銷商表態將支援宗馥莉，也有經銷商表達對今年產品銷售的擔憂，表示娃哈哈家族糾紛事件對於產品銷售及市場信心都有影響。