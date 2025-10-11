南韓科技大危機！三星才陷機密外流風波 再傳300菁英跑去華為

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
南韓科技業面臨人才流失與洩密危機！南韓檢察廳資訊技術犯罪調查部日前才起訴3位三星前員工，涉嫌洩漏機密幫助大陸完成18奈米DRAM記憶體的開發，近日又爆出，超過300名南韓研究人員已經在華為工作，規模之大讓業界相當震驚。

「Business korea」報導，截至今年6月，在大陸科技巨頭華為工作的韓國人超過300人。1位相關業內人士指出，這些人並非來自大陸的朝鮮族，而是在南韓接受過正規教育的南韓國民。

業內人士說：「眾所周知，科學和工程人才正在流向美國大型科技公司，但據我了解，除了華為之外，在其他大陸科技公司工作的韓國科學和工程人才數量也相當可觀。」

報導指出，華為的研發人員佔總員工數20.8萬人的55%，雖然不能說南韓人佔研發人員的大多數，但這案例從數字上能證實，由於大陸大型科技公司以高薪吸引全球人才，已有相當數量的南韓研究人員駐紮在大陸。

一名三星前高階主管，以及兩名前研究員，遭南韓首爾中央地方檢察廳資訊技術犯罪調查部，於 10 月 1 日以違反「產業技術保護法」和「不正當競爭防止法」起訴並遭到拘留。

三人離開三星後轉投大陸DRAM半導體巨頭長鑫存儲（CXMT）擔任第二階段開發團隊的核心成員。

三人被控洩漏三星的18奈米DRAM製程核心國家技術，幫助大陸完成研發。由於洩漏的技術是全球首創，屬於三星最新的10奈米級DRAM製程，投入超過1.6兆韓元 （新台幣340億）開發。

經過調查後，三人拿到4到6年不等，15億韓元至30億韓元（新台幣3,200萬至6,400萬）的高額薪酬，相當於三星年薪的3至5倍。此事導致三星去年的銷售額損失5兆韓元（新台幣1,100億），以及未來幾年數兆韓元的損失。

南韓 三星

