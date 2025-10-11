娃哈哈宗馥莉面臨內外挑戰 辭去董事長等職務

中國飲料龍頭「娃哈哈」接班人宗馥莉傳出已經辭掉集團的董事長、董事等職務。近期宗馥莉面對遺產紛爭和公司經營諸多挑戰，外界指她在國資股東的強勢介入下，將轉向專注經營自己的品牌。

據陸媒澎湃新聞、第一財經報導，知情人士表示，宗馥莉已於9月12日向娃哈哈集團有限公司辭去公司法定代表人、董事及董事長等相關職務，並已通過集團股東會和董事會的相關程序。

香港星島日報報導，今年以來宗馥莉接連面對內外挑戰，不僅深陷其父親、娃哈哈創辦人宗慶後3名境外子女提起的遺產信託爭議，主導推行的一系列重整計畫，比如將6000名員工合同轉簽至宏勝飲料集團、取消乾股份紅等也引發震盪。

目前娃哈哈股權結構中，杭州市上城區國資局持46%，宗馥莉繼承29.4%，其餘24.6%為職工持股會所有。近日，娃哈哈核心高管、宗馥莉「心腹」嚴雪峰遭立案審查後獲釋，宗馥莉本人也傳出被調查。外界普遍認為這是國資股東對宗馥莉大規模業務調整的強勢介入。

據報導，因各項歷史相關遺留問題，在現行股權架構下，「娃哈哈」商標的使用，須獲得娃哈哈集團全體股東的一致同意，否則任何一方均無權使用。因此，就連宗馥莉也可能面臨無法繼續使用「娃哈哈」商標的境遇。

在此背景下，藍鯨新聞9月中旬報導，娃哈哈可能使用新品牌「娃小宗」。杭州娃哈哈宏輝食品飲料有限公司的一份內部文件顯示，自宗慶後離世後，為維護「娃哈哈」品牌使用的合規性，公司決定從2026年新的銷售年度起，更換使用新品牌「娃小宗」。