快訊

60歲男狂吃腰果和健康餐「一周要求嘿咻3次」拚生娃 42歲妻快崩潰

如何一秒認出台灣人？百貨小編舉2經典實例 網爆共鳴：就是我

輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

娃哈哈宗馥莉面臨內外挑戰 辭去董事長等職務

中央社／ 台北11日電

中國飲料龍頭「娃哈哈」接班人宗馥莉傳出已經辭掉集團的董事長、董事等職務。近期宗馥莉面對遺產紛爭和公司經營諸多挑戰，外界指她在國資股東的強勢介入下，將轉向專注經營自己的品牌。

據陸媒澎湃新聞、第一財經報導，知情人士表示，宗馥莉已於9月12日向娃哈哈集團有限公司辭去公司法定代表人、董事及董事長等相關職務，並已通過集團股東會和董事會的相關程序。

香港星島日報報導，今年以來宗馥莉接連面對內外挑戰，不僅深陷其父親、娃哈哈創辦人宗慶後3名境外子女提起的遺產信託爭議，主導推行的一系列重整計畫，比如將6000名員工合同轉簽至宏勝飲料集團、取消乾股份紅等也引發震盪。

目前娃哈哈股權結構中，杭州市上城區國資局持46%，宗馥莉繼承29.4%，其餘24.6%為職工持股會所有。近日，娃哈哈核心高管、宗馥莉「心腹」嚴雪峰遭立案審查後獲釋，宗馥莉本人也傳出被調查。外界普遍認為這是國資股東對宗馥莉大規模業務調整的強勢介入。

據報導，因各項歷史相關遺留問題，在現行股權架構下，「娃哈哈」商標的使用，須獲得娃哈哈集團全體股東的一致同意，否則任何一方均無權使用。因此，就連宗馥莉也可能面臨無法繼續使用「娃哈哈」商標的境遇。

在此背景下，藍鯨新聞9月中旬報導，娃哈哈可能使用新品牌「娃小宗」。杭州娃哈哈宏輝食品飲料有限公司的一份內部文件顯示，自宗慶後離世後，為維護「娃哈哈」品牌使用的合規性，公司決定從2026年新的銷售年度起，更換使用新品牌「娃小宗」。

娃哈哈

延伸閱讀

集團內部風波不斷 娃哈哈董事長宗馥莉傳辭職

心腹嚴雪峰遭調查 宗馥莉也被帶走？ 娃哈哈集團否認

再下一城！家寧爸媽告Andy不起訴 新北地檢署曝原因

咖啡品牌申請註冊「讀音相似」違反商標法、同業錯愕 經濟部公告8項審查基準

相關新聞

南韓科技大危機！三星才陷機密外流風波 再傳300菁英跑去華為

南韓科技業面臨人才流失與洩密危機！南韓檢察廳資訊技術犯罪調查部日前才起訴3位三星前員工，涉嫌洩漏機密幫助大陸完成18奈米...

再餵就嘎了！大陸錦鯉十一連假吃太撐變「豬錦」

山東濟南知名景點趵突泉的錦鯉，因身材胖成球而引發關注，甚至被暱稱為「豬錦」。工作人員表示，除了因錦鯉為適應水溫及生活環境...

中方堅定支持多邊主義 李成鋼：G20應當發揮貿易投資機制作用

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼，10 日出席二十國集團（G20）貿易投資部長會議時表示，中方堅定支持多邊主義，...

胡蘿蔔加大棒？大陸國務院副總理何立峰：歡迎跨國公司深化對華合作

大陸國務院副總理何立峰，10日會見跨國公司負責人時表示，歡迎跨國公司深化對華合作。就在大陸官員與跨國公司負責人會面的同一...

陸稀土精礦價第4季大漲37%

大陸商務部對稀土相關技術實施出口管制後。包鋼股份與北方稀土昨（10）日先後宣布，調高2025年第4季稀土精礦關聯交易價格...

攜手字節跳動 賽力斯進軍智慧設計業務

繼小鵬、理想、小米等廠商之後，華為力挺的賽力斯公司也加入AI大模型和具身智慧熱潮。賽力斯發布公告稱，下屬子公司賽力斯鳳凰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。