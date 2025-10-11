快訊

胡蘿蔔加大棒？大陸國務院副總理何立峰：歡迎跨國公司深化對華合作

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國務院副總理何立峰，10日會見跨國公司負責人時表示，歡迎跨國公司深化對華合作。就在大陸官員與跨國公司負責人會面的同一天，大陸國家市場監督管理總局在官網宣布，美國高通公司涉嫌違反「反壟斷法」被立案調查。

新華社報導，何立峰10日當天下午會見美國雅培公司、英國保誠集團、韓國SK集團等跨國公司負責人，就全球和中國經濟形勢、擴大對華投資等交換意見。

何立峰說，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。大陸將持續擴大高水準對外開放，歡迎跨國企業擴大在華投資，深化對華合作，共用發展機遇。

市場監管總局指高通公司收購以色列晶片設計公司Autotalks未依法申報經營者集中，涉嫌違反「反壟斷法」，市場監管總局對高通公司開展立案調查。

胡蘿蔔加大棒？大陸國務院副總理何立峰：歡迎跨國公司深化對華合作

