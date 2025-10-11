中方堅定支持多邊主義 李成鋼：G20應當發揮貿易投資機制作用

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼，10 日出席二十國集團（G20）貿易投資部長會議時表示，中方堅定支持多邊主義，提出全球治理倡議，宣布在世貿組織當前和未來談判中不尋求新的特殊和差別待遇，以實際行動展現負責任發展中大國的擔當。G20為全球貿易投資發展作出了重要貢獻，應當更好發揮G20貿易投資機制作用，以開放合作應對當前全球性挑戰。

大陸商務部官網發布，李成鋼表示，大陸在推動自身發展的同時，積極為全球經濟增長貢獻力量。各方應支持多邊貿易體制和自由貿易，應對單邊主義和保護主義挑戰，克制使用貿易限制措施，消除綠色貿易壁壘，發揮各自比較優勢共同支持發展中國家，為綠色工業化和可持續發展提供動力。

會議期間，李成鋼還與多位代表團團長及世貿組織總幹事等國際組織負責人分別舉行會見會談。

二十國集團（G20）貿易投資部長會議在南非格貝哈舉行。會議主要圍繞「貿易與包容性增長和應對全球挑戰原則」「促進綠色工業化和可持續發展的貿易投資框架」「世貿組織改革和發展維度」等議題展開討論。

會議發表「G20貿易投資部長聲明」和「主席總結」，為11月G20領導人峰會做了經貿準備。