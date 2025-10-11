再餵就嘎了！大陸錦鯉十一連假吃太撐變「豬錦」

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
山東濟南趵突泉的錦鯉，因遊客熱情投餵，造成身材胖成球。九派新聞
山東濟南知名景點趵突泉的錦鯉，因身材胖成球而引發關注，甚至被暱稱為「豬錦」。工作人員表示，除了因錦鯉為適應水溫及生活環境較安逸，所以才會較胖些外，遊客的熱情投餵也是重要因素，而魚的記憶短，意識不到自己已經飽了，所以都被餵得很胖。對此，園方在泉池附近掛上告示牌，幽默提醒：「再餵就嘎了」。

長江日報集團旗下新聞用戶端「九派新聞」報導，工作人員稱，景區一直在宣導文明觀賞，還設置了許多可愛的錦鯉標識牌，建議遊客不要投喂錦鯉。因為它們確實太胖了，水底的微生物也完全足夠它們食用，如果繼續投喂，會增加錦鯉的身體負擔。

趵突泉錦鯉已經多次「胖」上熱搜。早在2022年，就有遊客在趵突泉遊玩曬出水中胖墩墩的魚，震驚大陸網友：「這真的不是從唐朝穿越來的魚？」

2024年10月，據大陸網友發布的影片顯示，十一假期期間，山東濟南趵突泉景區發生了多條魚兒因遊客過度投喂導致被撐死的事件，引發了公眾對遊客行為的關注。

趵突泉的魚兒一直是景區內一道靈動的風景線，吸引眾多遊客駐足觀看。然而，由於遊客的過度投喂，不少魚兒的身體狀況出現問題。一些保安人員反映，他們發現有魚兒出現異常，甚至死亡，極有可能是被撐死的。

景區保安手持死魚，苦口婆心地勸阻遊客：「大家千萬不要餵魚，已經撐死好幾條了，不要屠殺生靈！」為了保護這些可愛的生靈，保安們開始積極呼籲遊客不要餵魚。

今年1月15日，在趵突泉景區東側魚池內，趵突泉開設了錦鯉減肥中心，透過科學控制飲食、增加錦鯉運動量等方式幫錦鯉減肥，同時也呼籲遊客文明觀魚，不要隨意投餵，共同維護錦鯉的健康和泉池生態平衡。

