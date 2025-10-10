大陸反制華府 對美船收特別費

美國將自14日起對中國大陸船舶收取港口費，大陸昨（10）日宣布反制措施，也自14日起，對美國船舶收取船舶特別港務費。

大陸交通部宣布，根據大陸《國際海運條例》等法律法規和國際法基本原則，經大陸國務院批准，自今年10月14日起，對美國企業、其他組織和個人擁有船舶所有權的船舶；美國企業、其他組織和個人運營船舶；美國企業、其他組織和個人直接或間接持有25%及以上股權（表決權、董事會席位）企業、其他組織擁有或運營船舶；懸掛美國旗船舶；在美國建造船舶，由船舶掛靠港口所在地海事管理機構負責收取船舶特別港務費。

公告主要分為兩大重點。首先是收費標準，針對上述船舶，按航次計收船舶特別港務費，分階段實施，具體收取標準如下（不足1淨噸則按1淨噸計）。

一、自2025年10月14日起靠泊大陸港口，按每淨噸人民幣400元計收；二、自2026年4月17日起靠泊大陸港口，按每淨噸人民幣640元計收；三、自2027年4月17日起靠泊大陸港口，按每淨噸人民幣880元計收；四、自2028年4月17日起靠泊大陸港口，按每淨噸人民幣1,120元計收。

第二大重點是，船舶在同一航次掛靠多個大陸港口，僅在首個掛靠港繳納船舶特別港務費，後續的掛靠港不再收取。同一艘船舶，一年內收取船舶特別港務費不超過五個航次。

大陸交通部官網表示，2025年4月17日，美國貿易代表辦公室發布關於對中國大陸海事、物流及造船業301調查措施，自2025年10月14日起，將對中國大陸企業擁有或經營的船舶、大陸籍船舶及大陸造船舶加收港口服務費，嚴重違背國際貿易相關原則和中美海運協定，對中美間海運貿易造成嚴重破壞。