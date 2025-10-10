川習會前累積談判籌碼 陸反壟斷大刀砍向高通

繼輝達遭立案調查後，大陸國家市場監管總局官網昨（10）日公布，因美國半導體大廠高通公司收購以色列V2X車聯網晶片商Autotalks公司未依法申報經營者集中，涉嫌違反「中華人民共和國反壟斷法」，依法對其展開立案調查。

川習會預計月底登場，在此之前，美、中頻頻出招累積談判籌碼。中國大陸除對高通出手，也傳出嚴查半導體貨運，加強對輝達特供晶片的進口檢查；美國方面，參院通過法案，要求AI晶片優先供貨美企。

川習會前美中各自出招

大陸國家市場監督管理總局今年9月9日宣布，因輝達涉嫌違反「中華人民共和國反壟斷法」，依法對其展開立案調查。此次調查主因輝達於2020年作價69億美元收購邁絡思交易，該收購對超算、AI影響深遠。昨日大陸再對高通展開立案調查。

另外英國金融時報（FT）報導，三位知情人士透露，近幾周大陸在主要港口動員海關人員，嚴查半導體貨運，最初是為確保本土企業遵照監管要求，停止採購專為大陸市場量身打造的輝達特供版AI晶片，包括H20與RTX Pro 6000D。

然而，近來檢查範圍擴大至所有先進半導體產品，以更有效遏制違反美國出口管制規定的高階晶片走私活動。過去，只要繳納相應關稅，中國海關極少阻攔晶片進口。今年5至7月間，根據FT，大陸市場就有價值至少10億美元的輝達高階AI晶片透過走私販售。

這波取締行動也凸顯北京決心讓本土科技業擺脫對美國技術的依賴，在AI競賽中追趕甚至超越美國。當局正積極集中資源扶持本土晶片業者，力求在產品性能與製造能力實現突破。

同時，美國聯邦參議院9日以77票支持對20票反對，通過規模9,247億美元的2026年度國防授權法案，包含AI晶片出口管制條款，要求輝達和超微等供貨給大陸前，須確保美企能優先取得這些晶片。晶片業如今只能寄望參眾兩院接下來協商的折衷版法案能排除這項條款。