對美船舶反制 陸商務部：是正當防衛行為

在美國將於14日對大陸船舶收取港口費前，大陸交通部今日也宣布反制措施，自14日起，對美國船舶收取船舶特別港務費。對此，大陸商務部深夜發布發言人答記者問強調，這是正當防衛行為，希望美方慎重考慮，糾正錯誤做法，與中方相向而行，通過平等磋商與合作找到解決問題的辦法。

大陸商務部新聞發言人10日深夜，就中方宣布針對美對華造船等行業301調查限制措施實施反制「答記者問」。

大陸商務部發言人說，美東時間4月17日，美國貿易代表辦公室宣佈對中國海事、物流和造船領域301調查的最終措施。其中針對中國相關船舶徵收港口費的措施將於10月14日正式實施。美方措施是典型單邊主義行為，具有明顯歧視性色彩，嚴重損害中國企業利益。中方對此強烈不滿，一再申明堅決反對的立場。

大陸商務部發言人表示，為維護大陸國內相關產業利益，中方有關部門（指大陸交通部）根據《中華人民共和國國際海運條例》等有關規定，對涉及美國旗、美國造、美國公司擁有、參股或經營等美國元素的船舶收取特別港務費。上述措施將於10月14日美方針對中國相關船舶徵收港口費的措施實施同時正式實施。

大陸商務部發言人說，中方強調，相關反制措施旨在維護國際航運和造船市場的公平競爭環境，是「正當防衛」行為。希望美方慎重考慮，糾正錯誤做法，與中方相向而行，通過平等磋商與合作找到解決問題的辦法。