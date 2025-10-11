攜手字節跳動 賽力斯進軍智慧設計業務

快訊

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

繼小鵬、理想、小米等廠商之後，華為力挺的賽力斯公司也加入AI大模型和具身智慧熱潮。賽力斯發布公告稱，下屬子公司賽力斯鳳凰，與字節跳動旗下的雲與AI服務平台火山引擎，簽署「具身智慧業務合作框架協議」，雙方將各自發揮優勢，開展具身智慧聯合設計等端到端全業務，共創人工智慧應用新生態。

天風證券分析，火山引擎機器人團隊近期推出自研Robix端到端大模型，先前也做了小規模的輪式物流機器人。字節負責大模型大腦，賽力斯負責硬體製造和供應鏈整合，後續將深化至人形機器人領域。

同時，近期華為終端BG董事長余承東擔任華為產品投資評審委員會（IRB）主任，華為開始戰略聚焦AI業務，無論是AI服務還是大模型應用，車和機器人都是核心的載體，賽力斯作為華為最重要的智選車企，將率先受益。

