陸稀土精礦價第4季大漲37%

大陸商務部對稀土相關技術實施出口管制後。包鋼股份與北方稀土昨（10）日先後宣布，調高2025年第4季稀土精礦關聯交易價格，比第3季上漲37%，這是2023年第2季以來最大單季漲幅，實現精礦價格連五季上漲。

包鋼股份公告，根據公司2022年年度股東大會審議通過的稀土精礦價格調整機制及計算公式，公司擬將2025年第4季稀土精礦關聯交易價格調整為不含稅每噸人民幣2萬6,205元，年增37.1%。

同日，北方稀土也發布公告，根據稀土精礦定價方法及2025年第3季稀土氧化物價格，經測算並經公司總經理辦公會審議通過，2025年第4季稀土精礦交易價格調整為不含稅每噸人民幣2萬6,205元，年增37.1%。

財聯社報導，根據統計，本次的精礦價格調漲幅度是自2023年第2季以來最大的一次，漲幅達37%。在此之前，2023年第2季至2024年第3季，雙方稀土精礦日常關聯交易價格從每噸人民幣3萬1,030元的高位大幅回落，2024年第3季跌至每噸人民幣1萬6,741元。

從2024年第4季起，稀土精礦日常關聯交易價格開始止跌站穩，本次的價格調整實現精礦價格季度連五季上漲。

值得一提的是，北方稀土與包鋼股份的精礦價格統一調整機制，始於‌2023年4月1日‌。根據雙方簽署的「關於稀土精礦日常關聯交易定價機制暨2022年度執行及2023年度預計的議案」，北方稀土與關聯方包鋼股份約定，自2023年4月1日起，在稀土精礦定價公式不變的情況下，每季度首月上旬，公司經理層根據稀土精礦定價公式計算、調整稀土精礦價格，重新簽訂稀土精礦供應合約或補充協議並公告。

據包鋼股份披露，白雲鄂博礦稀土儲量折氧化物3,500萬噸，占境內稀土儲量的81%，而目前北方稀土是公司稀土精礦產品的唯一客戶。

此外，北方稀土還公布前三季度業績預告，淨利潤人民幣15.1億元到15.7億元，年增272%到287%。

公告稱，報告期內，公司緊抓市場變化，強化預算管理與降本增效，科學組織生產，加強市場研判和行銷運作，推進重點項目建設和科研創新，主要產品產銷量與去年相比增長，推動經營業績大幅上升。