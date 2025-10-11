聯想PC市占蟬聯全球第一 Q3出貨成長17%

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
國際數據公司（IDC）發布最新報告顯示，2025年第3季，全球傳統個人電腦（PC，包括桌機、筆電和工作站）出貨總量達到7,580萬台，相較於去年同期的6,930萬台增長9.4%。其中，聯想集團蟬聯全球PC市占第一，擴大領先優勢。

在Windows 11升級與老舊設備換新潮的推動下，個人電腦（PC）市場正保持穩健活力，聯想集團今年第3季的PC出貨量達到1,940萬台，增長17.3%，增速高於市場平均的9.4%，市占率達25.5%；相比之下，戴爾在第3季僅年增2.6%，市占率也從去年同期的14.2%下降到13.3%。

證券時報報導，業內認為，這一高增速證明，聯想正在積極從競爭對手手中搶占市占率，而非僅僅受益於市場的自然復甦，聯想領先優勢的擴大，反映目前需求集中爆發的換代周期中，具備高效供應鏈和廣闊企業通路的頭部廠商正在加速市場集中度。

在目前複雜的全球貿易環境下，供應鏈穩定性和經營彈性決定了PC廠商市場表現。

聯想「全球資源與本地交付」模式，建立起有效的風險對沖機制，確保公司能夠最大化地從全球各地的市場需求中獲益。

此外，市場研究機構Canalys認為，2028年AI PC出貨量占比有望達70%，預計2024-2028年AI PC的復合增速為44%。

為此，聯想正在積極執行其「混合式AI」 願景，覆蓋了從高性能AI PC到邊緣計算、再到雲計算的整個AI基礎設施，旨在為客戶提供更安全、更可靠的AI驅動工作環境。

據悉，聯想不僅關注設備端的AI，更致力於構建「個人AI」和「企業AI」的全棧式解決方案。

聯想日前公布的2025、2026財年Q1業績報告顯示，聯想AI PC出貨量已占整體PC出貨量30%以上，Windows AI PC的市場占有率有望超越整體Windows PC市占，並穩居全球Windows AI PC市場第一。中國市場具備五大特徵的AI PC出貨量占比已達筆電總出貨量的27%。

