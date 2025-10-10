集團內部風波不斷 娃哈哈董事長宗馥莉傳辭職

一財網報導，10月10日從接近娃哈哈的人士瞭解到，宗馥莉已於9月12日向娃哈哈集團有限公司辭去公司法人代表、董事及董事長等相關職務並已通過集團股東會和董事會的相關程序。但娃哈哈公司尚未公布繼任人選。

新浪網報導，此前一天，針對「宗馥莉被帶走」的網路傳言，一位接近娃哈哈集團的知情人士向媒體表示，宗馥莉10日正常上班，並未出現被帶走情況。

近期，娃哈哈集團內部風波不斷。繼宗馥莉心腹、集團高管嚴學峰被曝接受調查後，杭州坊間又流傳出宗馥莉本人被帶走的消息，引發外界關注。

宗馥莉曾在2024年7月短暫辭去董事長一職，當時陸媒分析宗馥莉辭去娃哈哈集團董事長職務的原因可綜合如下：

1. 股東與管理層矛盾，自2024年宗慶後去世後，宗馥莉接任管理職務，但部分股東（包括杭州市上城區文商旅投資控股集團及職工持股會）對其管理策略的合理性提出質疑，認為其改革過於激進，導致內部權力衝突加劇。

由於娃哈哈股權結構複雜，國資股東占46%，宗慶後家族僅占29.4%，職工持股會占24.6%，這種結構使得宗馥莉在決策中難以獲得絕對支持。

2. 管理推進受阻，宗馥莉試圖推動現代化改革（如渠道優化、薪酬體系調整等），但遭遇元老派和既得利益群體的阻力，部分高管甚至被曝「接受調查」，內部矛盾公開化，員工對其管理風格不滿，認為改革未帶來實際福利，加劇了管理層與基層的對立。

3. 個人職業規劃與戰略調整，有分析認為，宗馥莉可能以退為進，通過辭職重新評估戰略方向，或為後續佈局爭取空間。因此2024年7月她曾短暫辭職，但經股東協商後繼續履職。不過，此次2025年9月的辭職或為最終決定，反映其與股東矛盾的不可調和。

4. 外部競爭壓力，飲料行業競爭激烈，娃哈哈面臨市場占有率下滑壓力，部分股東可能認為宗馥莉未能有效應對市場挑戰。