聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
大陸插混車純電續航不足100公里，將無法免稅。圖為零跑汽車。（新華社）
大陸明年插電式混合動力汽車（PHEV）政策將有大調整，工信部等三部門發出公告要求，從明年開始，插混（含增程）車等效純電里程不低於100公里，才能享受新能源汽車購置稅減免政策。

一財網報導，隨著新能源汽車購置稅調整產品技術要求，車船稅優惠的新能源汽車等產品技術要求也發生了調整。工信部、財政部、稅務總局發佈《關於調整享受車船稅優惠的節能新能源汽車產品技術要求的公告》（2025年第25號），重點對新能源汽車產品技術要求和節能車綜合工況燃料消耗量限值標準進行了調整，新規將於2026年1月1日起實施。

對比2024年的規定，新規對免徵車船稅的新能源汽車技術要求有所提高。按此新規，當前熱銷的比亞迪秦P LUS DM-i 55km版本、銀河A7 70km版本等車型均需要重新申報才能列入免徵車船稅和減免汽車購置稅的目錄。

但對於純電動客車、純電動貨車等車型的技術要求基本保持一致。新規同樣要求純電動客車（不含快充類純電動客車）續駛里程不低於200公里；插電式混合動力（含增程式）客車純電續駛里程不低於50公里；純電動貨車續駛里程不低於80公里等。

此外，新規還對節能車的能耗作出了調整。其中，整備質量低於1,090公斤的節能乘用車，兩排及以下座椅的車型百公里燃料消耗上限為5.06升，三排及以上座椅的車型百公里燃料消耗上限為5.41升。整備質量大於1,580公斤的節能乘用車，兩排及以下座椅的車型百公里燃料消耗上限為6.28升，三排及以上座椅的車型百公里燃料消耗上限為6.63升。

另外，節能輕型商用車也根據測試質量調整了百公里汽油、柴油消耗量上限。根據最大設計總質量，節能重型商用車（包括貨車、半掛牽引車、客車、自卸汽車、城市客車）也各自調整了節能限值標準。

根據2018年四部門發佈的《關於節能新能源車船享受車船稅優惠政策的通知》，對符合標準的新能源車船免徵車船稅，對符合標準的節能汽車減半徵收車船稅。其中，純電動乘用車和燃料電池乘用車不屬於車船稅徵稅範圍，對其不徵車船稅。

