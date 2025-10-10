繼輝達之後 高通遭指違「反壟斷法」被大陸立案調查

繼輝達遭立案調查後，大陸國家市場監管總局官網10日發布，因美國半導體大廠高通公司收購以色列 V2X 車聯網晶片商Autotalks公司未依法申報經營者集中，涉嫌違反「中華人民共和國反壟斷法」，市場監管總局依法對高通公司開展立案調查。

高通曾於今年6月6日宣布，子公司高通技術公司已完成對Autotalks的收購。Autotalks是直接V2X通訊解決方案領導者。V2X技術可實現汽車與周圍環境之間的通訊，對於提升道路安全與交通效率而言，逐漸成為關鍵技術。

高通表示，透過此次收購，汽車製造商以及更廣泛的生態系，將可取得一套全面的、可量產的、通過車規認證的全球V2X解決方案，應用於道路基礎設施、車輛以與二輪交通工具等場域的部署。

高通子公司高通技術公司曾於2023年，宣布收購以色列 V2X 車聯網晶片商 Autotalks ，目的強化汽車與精通生態系的 V2X 布局，確保為車聯網通訊安全解決方案提供獨立雙模解決方案，並藉強化 V2X 布局使 Snapdragon Digital Chassis 產品組合更完整。

Autotalks 是成立於 2009 年成立的無晶圓半導體公司，專注於提供車規雙模全球 V2X 解決方案，旗下 V2X 可相容多種 V2X 標準，旨在藉由 V2X 減少事故與提升交通流暢度；高通將借助收購 Autotalks 納入其具量產能力的雙模 Autotalks 獨立安全解決方案。

高通上次遭反壟斷調查要追溯到2013年，當時高通（Qualcomm）的在華子公司涉嫌在無線通訊標準領域過度收費和濫用市場支配地位。2015年，大陸國家發改委對高通處以9.75億美元罰款，這也是當時大陸開出的反壟斷最大罰單。

大陸國家市場監督管理總局於2025年9月9日宣布，因輝達涉嫌違反「中華人民共和國反壟斷法」及相關審查決定公告，市場監管總局依法對其開展立案調查。此次涉事的是輝達於2020年作價69億美元收購邁絡思的交易，該收購對超算、人工智慧影響深遠。