大陸民眾在美國遭盤查48小時 陸外交部要求美方：立即改弦更張

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸駐美國大使館8月就已經指稱，近期有數名大陸留學生自休士頓喬治布希洲際機場（圖）入境時，遭美國海關邊境執法人員無端盤查、滋擾。（路透資料照）
美國與大陸的經貿、政治互動受矚，也持續產生議題，在川習會即將到來之際，雙方互有制裁與反制，最近也傳出有大陸民眾入境美國時遭盤查超過48小時，大陸外交部10日就此表示，美方執法手段粗暴，嚴重損害涉事大陸公民合法權益和人格尊嚴，嚴重阻礙兩國正常人員往來，並要求美方執法部門「立即改弦更張」。

大陸外交部發言人郭嘉昆10日在記者會上針對近期又有一名大陸公民入境美國時遭美方無端盤查、羈押、遣返，限制人身自由超過48小時一事，做出上述回應。

他指出，美方有關部門「不顧中方反覆嚴正交涉」，持續無端滋擾、盤查遣返大陸公民，執法手段粗暴，嚴重損害涉事大陸公民合法權益和人格尊嚴，嚴重阻礙兩國正常人員往來。大陸對此表示嚴重不滿和強烈譴責。

郭嘉昆表示，「奉勸美國執法部門立即改弦更張，回到落實兩國元首重要共識，維護兩國人民友好交流的正確軌道上來，切實採取有效措施，避免類似事件再次發生」。「中方將持續堅定維護海外中國公民的正當合法權益，再次提醒赴美人員警惕相關風險」。

另外針對美國川普政府傳出提議禁止大陸航空公司在往返美國的航班中飛越俄羅斯領空，理由是這將使美國航司處於不利地位。郭嘉昆對此表示，「具體問題建議向中方的主管部門詢問」。

但郭嘉昆也指出，「美方對中國航空公司運營施加限制，不利於兩國人員往來。我們倒是建議美方應當反思自身政策對本國企業造成的影響，而不是無理打壓別國，讓全球消費者買單」。

而對於川普政府當地時間10月9日表示，美國對約100名個人、實體和船隻實施制裁，其中包括一家大陸獨立煉油廠和一家碼頭運營商，理由是其協助伊朗進行石油和石化貿易。

就此，郭嘉昆在回應表示，大陸一貫堅決反對缺乏國際法依據、沒有聯合國安理會授權的非法單邊制裁，「我們敦促美方摒棄動輒訴諸制裁的錯誤做法。各國同伊朗在國際法框架內開展正常合作，正當合理，中方將採取必要措施，維護自身能源安全和本國企業及公民的合法權益」。

另針對加薩停火協議，郭嘉昆重申大陸立場，表示大陸希望盡早實現加塞全面永久停火，有效緩解人道危機，大陸主張巴人治巴原則，推動落實兩國方案，願同國際社會一到為早日全面公正持久解決巴勒斯坦問題，推動中東地區實現和平穩定做出不懈努力。

美國 美方 外交部

在美國14日將對大陸船舶收取港口費前夕，大陸宣布反制措施，自14日起，對對美國船舶收取船舶特別港務費。

美國商務部當地時間10月8日將10餘家大陸與香港企業納入出口管制「實體清單」，理由主要是它們購買美國電子零件，用於胡塞武...

繼輝達遭立案調查後，大陸國家市場監管總局官網10日發布，因美國半導體大廠高通公司收購以色列 V2X 車聯網晶片商Auto...

美國與大陸的經貿、政治互動受矚，也持續產生議題，在川習會即將到來之際，雙方互有制裁與反制，最近也傳出有大陸民眾入境美國時...

就賴清德的雙十講話，大陸涉台學者王英津認為，儘管相較去年五二○、雙十演說，賴清德今年涉兩岸內容減少，並將之融合在所謂「應...

中國商務部9日宣布對稀土相關物項進一步管制，包括境外稀土物項、稀土加工相關技術的出口管制，及若最終用於研發、生產14奈米...

