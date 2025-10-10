陸學者評賴「策略性淡化」兩岸 但不改台獨立場

就賴清德的雙十講話，大陸涉台學者王英津認為，儘管相較去年五二○、雙十演說，賴清德今年涉兩岸內容減少，並將之融合在所謂「應對大陸對台威脅」論述之中，屬「策略性淡化」，但賴清德也首次在這種高位階的嚴肅政治場合提及「大陸扭曲聯大二七五八號決議」，顯然他對大陸的挑釁未變、台獨立場未變，對兩岸關係和平發展並沒有什麼幫助。

賴清德今發表雙十講話，未單獨提到兩岸關係和展望，但仍就「終戰八十周年」等表示，期待中國大陸能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，提出要加速打造「台灣之盾」（T-Dome）的嚴密防空系統，與先進國家軍工產業合作等。

王英津分析，如果說，賴清德今年的五二○談話，幾乎沒有論及兩岸關係部分屬於「策略性迴避」，那麼，這次雙十講話略微論及兩岸關係部分，則屬於「策略性淡化」。賴清德沒有多講兩岸互不隸屬的「兩國論」及相關「台獨」論述，其背後的原因是想改變目前所處的內外交困局面。

王英津舉例，外部層面，美國除了要求台灣將國防預算增到GDP佔比5%甚至10%，美台關稅談判目前尚未有結果，甚至美國總統川普拒准對台軍援，也不像前任總統拜登一樣在協防台灣問題有明確表態；對內，經過大罷免、團結十講，已導致台灣民意沸騰、賴民調下滑，老百姓也認為兩岸關係緊張不利於台灣自身發展。

在此之下，王英津說，賴清德當局正面臨巨大壓力，為了迎接明年台灣地方選舉乃至2028年的「大選」連任，「他這次講話中乾脆選擇淡化兩岸關係論述，也不說極端刺激大陸的話」。

但王英津認為，這並不意味著賴清德在戰略上放棄台獨，也並非跟大陸對抗的態度有所減緩，只是為了更好應對接下來的兩場選舉而已，且在中美元首可能尋求會晤下，美方也不樂見賴清德的講話給自己「造成麻煩」。

但王英津也提到，賴清德此次談話，提及要大陸「停止扭曲聯合國大會第2758號決議」等論述，這是他首次在「雙十講話」這類嚴肅的政治場合，就此類議題向大陸喊話，其敏感性、政治性與發表「團結十講」的場合並不相同，具有高度的挑釁意味。

至於賴清德說，要加速打造「台灣之盾」（T-Dome）的嚴密防空系統，王英津直言，這對大陸而言「是很敏感的」，因為在大陸看來，這是以武謀獨、以武拒統。

同時賴清德還提及要「與先進國家軍工產業合作」等，王英津認為，這可能涉及美台軍事合作的加強，可能會觸及大陸反對台獨分裂和反對外部干涉的紅線，大陸絕不會坐視不管。王英津說，若賴當局果真落實這些相關政策，無疑會對台海和平穩定構成嚴峻挑戰，並將兩岸關係推向危險境地。