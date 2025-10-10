反制美國！大陸宣布14日起 對美國船舶收取船舶特別港務費

在美國14日將對大陸船舶收取港口費前夕，大陸宣布反制措施，自14日起，對對美國船舶收取船舶特別港務費。

據大陸交通部官網10消息，2025年4月17日，美國貿易代表辦公室發佈關於對中國大陸海事、物流及造船業301調查措施，自2025年10月14日起，將對中國大陸企業擁有或經營的船舶、大陸籍船舶及大陸造船舶加收港口服務費，嚴重違背了國際貿易相關原則和中美海運協定，對中美間海運貿易造成嚴重破壞。

大陸交通部宣布，根據大陸《國際海運條例》等法律法規和國際法基本原則，經大陸國務院批准，自2025年10月14日起，對美國的企業、其他組織和個人擁有船舶所有權的船舶；美國的企業、其他組織和個人運營的船舶；美國的企業、其他組織和個人直接或間接持有25%及以上股權（表決權、董事會席位）的企業、其他組織擁有或運營的船舶；懸掛美國旗的船舶；在美國建造的船舶，由船舶掛靠港口所在地海事管理機構負責收取船舶特別港務費。有關事項公告如下：

一、對上述船舶，按航次計收船舶特別港務費，分階段實施，具體收取標準如下（不足1淨噸的按1淨噸計）。（一）自2025年10月14日起靠泊大陸港口的，按每淨噸400元人民幣計收；（二）自2026年4月17日起靠泊大陸港口的，按每淨噸640元人民幣計收；（三）自2027年4月17日起靠泊大陸港口的，按每淨噸880元人民幣計收；（四）自2028年4月17日起靠泊大陸港口的，按每淨噸1120元人民幣計收。二、船舶在同一航次掛靠多個大陸港口的，僅在首個掛靠港繳納船舶特別港務費，後續的掛靠港不再收取。同一艘船舶，一年內收取船舶特別港務費不超過5個航次。

大陸交通部表示該部將制定具體實施辦法。