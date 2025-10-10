黃金價格飆漲 大陸最大黃金批發市場「水貝」多家金料廠商跑路

近期黃金價格飆漲至每盎司4,000美元的歷史新高，大陸知名黃金產業聚集區深圳「水貝」，也發生有上游的料商跑路，導致下游的黃金店舖與投資人損失慘重，具體原因主要在於類似期貨槓桿操作的「預定價」模式。

9月中下旬以來，在抖音、小紅書等大陸社交平台，有諸多深圳水貝黃金料商跑路、導致下游廠商與投資者血本無歸的情況流出，受害者紛紛指認自己在哪家料商訂購或者存料，遭到一夕之間突然跑路的無奈。

有下游廠商只是將回收而來的黃金，送到料商處「提純」（把純度不夠高的黃金提煉為99.99%），並非期貨金融交易，也受到波及。

三聯生活周刊指出，其中一家跑路的知名料商為「粵寶鑫」，受害的下游商家劉琳指出，幾個月前就聽同業說過粵寶鑫回款速度變慢了，自己也被「隔夜」回款過幾次。這次她回收1,000多克的黃金給粵寶鑫，但沒有收到回款，出事後她才發現，這家公司5月22日已經更換了法人。這筆1,000多克金子的單子，本來利潤約人民幣5,000元，結果，料商跑路讓劉琳一下子虧掉90多萬元（約合台幣386萬元）。她沒法跑路，把錢賠給了客戶，這幾乎是她的全部身家。

報導提到其餘跑路的料商還有「寰球金業」，寰球金業跑路時，帶走了黑龍江一位金店老闆高龍存在那兒的200克黃金。17萬元（約合台幣73萬元）的損失是他幾年的收入。他加入了一個維權群，裡面像他這樣的外地商家有7、80個，損失最多的有上千萬元。

多位水貝黃金從業者回憶，這些年大大小小的料商跑路，幾乎都出現在金價漲跌幅度劇烈的時間節點上。但真正的原因並非金價波動本身。

在水貝一家料商公司負責黃金上游風控業務的周琦指出，按照傳統的黃金交易方式，黃金的漲跌其實與料商和黃金商家都沒有任何關係。傳統料商生意講的是「薄利多銷」，盈利點在賣料和收舊金提純的差價上。她所在的公司是規模較大的國企，每克金的利潤只有0.8到1元。很多小料商為留住客戶，每克利潤可能只有0.1到0.5元。隨著金價上漲，料商公司越來越多，大家的經營壓力都在變大。而近年愈演愈烈的「跑路潮」，多與「黃金預訂價」有關。

「黃金預訂價」本質上是一種期貨生意。參與者以少量的保證金，入場參與黃金價格漲跌的交易，補足尾款後可提取實物或直接獲取經濟利潤。「黃金預訂價」與正規的上海期貨交易所的黃金期貨最大差異在於，入場門檻很低，不用驗資，且槓桿極高，可在80倍以上，這是一種商家之間開設的「私盤」，相對沒有保障。

尤其，在黃金預定價的豪賭中，料商跑路的成本十分低廉。上海曼昆（深圳）律師事務所執業律師呂盈輝介紹，在刑事案件中，法人通常會作為替罪羊出現。有些公司會將一個無關的人設為法人，把風險提前規避掉。很多時候，法人的身份資訊是被盜用的，或根本不知道公司是做什麼生意的，很難對其進行處罰。同時，黃金作為一種不記名的貴金屬，比銀行卡資金更靈活，有時就算找到跑路的料商，他名下無可執行財產，受害者們的錢也很難得到償還。

9月26日晚間，深圳市黃金珠寶首飾行業協會官方微信號發布倡議書稱，在當前金價高位波動的背景下，個別商家假借實物黃金交易之名，違規開展類期貨性質的「黃金投資」業務，此類行為潛藏高槓杆對賭、資金鏈斷裂等重大風險，不僅嚴重擾亂市場秩序，更直接損害「水貝」整體形象。司法機關已對相關違法行為立案查處，違規人員將依法追究責任。

倡議書指出，為共同維護水貝市場的健康生態與長遠發展，該協會倡議堅守合規底線，杜絕違規經營，自覺抵制任何形式的變相期貨交易、高槓杆對賭等違規行為。嚴格遵守法律法規及行業規範，杜絕一切脫離實物的虛擬交易和槓杆投機。