上海千台具身智能機器人 落地精密製造產線

具身智能機器人「進廠打工」再迎新進展。上海首家人形機器人量產企業—智元創新（上海）科技有限公司表示，智元機器人與上海龍旗科技股份有限公司，智元精靈G2機器人將落地消費電子精密製造產線。

中新社報導，智元機器人方面表示，此次合作共將部署近千台機器人，是目前中國國內工業具身智能機器人領域最大訂單之一。這不僅標誌著工業級具身智能切入消費電子精密製造核心場景，更是具身智能機器人憑「靈活復用、快速換型、規模化複製」柔性方案，破解行業「產線不柔性、難適配產能波動」等痛點。

智元機器人將全程參與龍旗產線的場景適配：從前期工站布局調研、末端執行器定製，到中期設備安裝聯調、操作人員培訓，再到後期技術維護與算法迭代，提供「全周期、一體化」服務。

智元精靈G2前期重點應用於平板產線，實現具身智能機器人在消費電子組裝製造場景批量落地。智元機器人方面表示，智元精靈G2將在柔性抓取、多工位協同、產線數據聯動等環節發揮AI交互和協同功能。

龍旗科技是全球領先的智能產品ODM（原始設計製造商）企業，從事智能產品的研發設計以及生產製造等綜合服務，形成涵蓋智能手機、AI PC、汽車電子、平板電腦、智能手錶／手環、智能眼鏡等的全品類產品布局。

龍旗科技董事長杜軍紅表示，依託智元機器人的優勢，龍旗不僅能深化AI與智能硬件融合創新、強化AI核心產品矩陣，還能加快其「1+2+X」產品版圖佈局，同時為客戶提供更豐富的產品方案。

智元機器人董事長兼CEO鄧泰華表示，智元將以此次合作為起點，持續深化「本體+AI」技術迭代，為消費電子、汽車電子等更多精密製造領域提供可複製的工業具身智能解決方案。