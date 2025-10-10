長三角鐵路貨運 開行數創新高

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

自10月11日零時起，中國鐵路將實施2025年第四季度列車運行圖。此次調圖，長三角鐵路部門圍繞「客運提質，貨運增能」總體目標，優化調整既有客貨列車開行方案。調圖後，長三角鐵路貨運列車開行總數達1367對，開行總數創歷史新高；優化部分旅客列車運行區段，旅客列車開行總數達1407.5對，較調圖前持平。

中新社報導，此次調圖，長三角鐵路通過增開貨物列車、增補貨運班列線條、調整貨車車流徑路等方式優化貨物列車開行方案，加大運力投放，縮短運輸時間，降低運輸成本；承接「公轉鐵」運量，助力綠色低碳和區域經濟社會高質量發展。　

調圖後，長三角鐵路貨物列車開行總數將新增4.5對，涉及變更發到站、運行徑路及車次調整的貨物列車達32列，裝卸車組織站調整的貨物班列達30列。 　　

新圖中，長三角鐵路持續完善以長三角地區為中心，輻射北部沿海、南部沿海、長江中游、黃河中游等主要經濟區及成渝雙城經濟圈的鐵路快捷運輸通道。

