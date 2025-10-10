陸國際線航空市場 迎高峰

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國民航局9日發布數據，國慶中秋假期期間（10月1日至8日），中外航空公司日均執行國際客運航班超過2000班，比2024年國慶假期增長11.1%。 　　

中新社報導，連假期間，全國民航累計運輸旅客1913.8萬人次，日均239.2萬人次；日均客座率87.9%，比2024年國慶假期日均增長3.5個百分點。其中，10月1日全國民航運輸旅客247.5萬人次，超過國慶假期歷史峰值。

國內方面，京津冀、長三角、粵港澳、成渝四大城市群間航線旅客最集中，廣州白雲、上海浦東、北京首都、深圳寶安、成都天府、北京大興、重慶江北、昆明長水、杭州蕭山、西安咸陽等大中型城市機場旅客吞吐量位列全國前十。

部分旅遊城市中小機場旅客吞吐量增長明顯，湘西、阿勒泰、十堰、哈密、呂梁、安康、石河子等機場旅客吞吐量增幅超過50%。 　

國際方面，國際客運航空運輸市場迎來暑運後的高峰。東亞及東南亞傳統旅遊目的地繼續成為假期出行熱點，航班增量較大；此外，至俄羅斯、蒙古國、烏茲別克、哈薩克、尼泊爾等周邊國家的航班量有較大增幅，各航空公司在至阿聯酋、英國、瑞士、埃及、西班牙等遠程航線上也加大了運力投入，以滿足市場需求。

國慶 機場

