國慶中秋假期 消費市場增勢強

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家稅務總局9日公布的稅收數據，十一國慶中秋假期，全國消費相關行業日均銷售收入同比增長4.5%，其中商品消費和服務消費同比分別增長3.9%和7.6%。數碼產品、汽車消費增長較快，旅遊、文化藝術體育服務需求強勁，食品及保健品消費平穩增長。 　　

中新社報導，國家稅務總局用增值稅發票數據分析國慶中秋假期相關消費行業銷售收入。結果顯示，數碼產品、汽車消費快速增長，金銀珠寶銷售增幅較高；旅遊服務增長勢頭強勁，休閒消費增幅較高；文旅體博融合，文化藝術體育消費熱度不減；食品、保健品、日用品類商品消費增勢較好。　　

國慶中秋假期，政策補貼疊加「金九銀十」銷售旺季，手機等通訊器材銷售收入同比增長18.8%。汽車銷售收入同比增長12.6%，其中新能源汽車同比增長14.7%。黃金上漲帶動珠寶首飾銷售收入同比增長41.1%。

旅遊消費市場活力獲有效激發，旅遊相關服務銷售收入同比增長8.5%，其中休閒觀光活動銷售收入同比增長17.6%。在旅遊消費帶動下，各地推出的特色民宿受到消費者青睞，民宿服務銷售收入同比增長9.7%；酒吧、茶館等休閒服務銷售收入同比分別增長28.6%、7.1%。

各地圍繞演藝、民俗等主題舉辦文化活動，為文化藝術消費增添了新動能。文化藝術服務銷售收入同比增長18.6%，其中文藝創作與表演服務、藝術表演場館銷售收入同比分別增長18.4%、50%。消費者體育娛樂及運動健康需求進一步釋放，體育場館服務、健身休閒活動銷售收入同比分別增長12.5%、15.4%。

消費者日益注重健康消費，保健輔助治療器材、營養和保健品銷售收入同比分別增長34.7%和14%。麵包糕點同比增長24.3%。日用品、化妝品、鞋帽消費增長較快，銷售收入同比分別增長14.9%、19.2%、4.3%。

