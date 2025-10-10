阿里機器人團隊 成軍

阿里巴巴旗下負責開發旗艦AI基礎模型的通義千問（Qwen）技術主管林俊暘，日前發帖文稱通義內部已組建機器人和具身智能的團隊。此舉代表阿里加入人工智慧（AI）驅動機械產品（具身智能）的競爭行列。

他說：「多模態基礎模型正在被轉化為能利用工具和記憶、通過強化學習執行長時序推理任務的基礎智能體。這些智能體，理應從虛擬世界走向物理世界。」

科創板日報報導，作為通義千問的技術負責人，林俊暘是阿里內部最早一批研究多模態和具身智能的核心人物。他早年參與過M6、OFA、CogView等多模態預訓練專案，之後帶隊開發了Qwen3-Max和QwQ-32B等旗艦模型。

通義千問由阿里巴巴達摩院研發，於2023年4月發布，目前通義大模型家族已全面覆蓋文本、圖像、視頻、音訊等全模態，性能躋身世界第一梯隊。

在2025年9月底舉辦的雲棲大會上，通義大模型實現「七連發」，在模型智慧水準、Agent工具調用和Coding能力、深度推理、多模態等方面取得多項突破。其中，旗艦模型Qwen3-Max預訓練數據量達36T tokens，總參數超過萬億，擁有較強的Coding程式設計能力和Agent工具調用能力，性能據稱超過GPT5、Claude Opus 4等，躋身全球前三。

市場調研機構沙利文（Frost&Sullivan）發布最新報告顯示，大陸企業級大模型調用呈爆發式增長，2025年上半年日均調用量較2024年底實現363%的增長，目前超10萬億Tokens。其中，阿里通義占比17.7%位列第一，是大陸企業選擇最多的大模型。