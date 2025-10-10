壽險財報有望去匯損化？金管會研議公允表達方式

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

金管會主委彭金隆下周一（13日）將赴立院財委會做業務報告。該業務報告中首度明確提出，將研議保險業「匯率風險財務會計公允表達方式」，以符合壽險業更長期經營的特性。

據了解，壽險公會正蒐集各業者意見，希望聚焦形成共識並與金管會討論，希望最快能在2026年1月上路。

彭金隆日前在與媒體中秋座談時坦言，台灣壽險業經營模式極其特殊，為更公允地表達其經營狀況，可思考適用於該產業特性的會計方法，這從廣義角度來看也更符合會計精神。

彭金隆公開力挺，要替壽險業的匯率風險，尋求符合該產業特性的出路，也將該方案首度列入今年的業務重點中。

彭金隆認為，匯率風險主要造成「未實現」的損益波動，嚴重影響財報，迫使業者耗費鉅額成本進行避險，以平穩帳面數字，但這並非實質的現金流量波動。若過度避險卻沒避到實質風險，反而耗費大量成本，金管會與產業界應共同思考是否有更好的解決方案。

據金管會8月底統計，保險業總資產36兆9,727億元，在降息潮的資金派對、全球股市飆漲下，市場預估有望站上40兆元大關。

金管會六大工作重點，強化金融資本韌性中，光壽險業措施就有四大項，包括2026年將實施TW-ICS、IFRS17、實施釋出責準金的暫行措施，及研議匯率風險財務會計公允表達的可行性。

健全金融發展計畫則包括推動「亞洲那斯達克」、股市價值提升計畫等；亞資中心計畫包括高雄專區、TISA、台日ETF相互掛牌、OIU租稅優惠等一系列規劃都進行中。

風險 彭金隆 財務

