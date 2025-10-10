推理晶片熱 陸企利多

有大陸「AI教父」之稱的李開復日前稱，大模型應用的爆發會帶來推理晶片需求的更大增長。推理晶片方面和訓練晶片不同，不需要輝達那麼高的門檻，對大陸晶片公司是利多。他還表示，AI智能體（AI代理）將帶來「基於結果」的商業模式再造。

訓練晶片主要用於AI模型開發階段，透過大規模數據訓練優化模型參數，比如輝達的H100／H200晶片，生產門檻高；而推理晶片主要伴隨大模型的應用，將預訓練模型部署到實際場景，處理輸入數據並輸出結果，生產門檻相對低。

科創板日報報導，李開復指出，具身智能（具身化的人工智慧，是將人工智慧融入機器人、新能源汽車等物理實體）是特別適合大陸業務，因為能把大陸供應鏈和硬體優勢結合進來。機器人和具身智能，絕對是中國優勢。

李開復說，大陸國內最認可的兩個開源模型是阿里通義千問和DeepSeek，之前也看到其實DeepSeek做了不少升級的動作。他表示，DeepSeek創辦人梁文鋒比較務實，沒有大招的時候，可能不會把V4或R2推出來。

回到其創立的AI公司零一萬物當前企業戰略，李開復稱，不可能去參與打造兆級參數以上超大底座基礎模型，這是千億級別公司的「軍備競賽」。但頭部大模型公司願意燒錢，會把整個行業帶到更高的高度。

目前他所推動的「一把手工程」，就是與目標客戶和所服務的企業CEO共繪AI頂層藍圖，輸出路線圖、技術棧、產品矩陣和交付里程。李開復表示，零一萬物是在大模型ToB內捲狀態下「不捲」的公司，因為有獨特的打法：深度了解一家公司，尤其是一把手在乎什麼，並創造巨大價值。而這條路需要具備制定戰略與前置作業能力。

李開復說，智能體經濟時代，AI Agent 是推動企業轉型的關鍵執行者。AI的價值正在從「工具」走向「服務」，再從「服務」走向「結果」。

李開復曾任微軟中國研究院首任院長與谷歌全球副總裁兼大中華區總裁。他於2023年5月創立AI創新公司「零一萬物」並擔任CEO。原本欲競逐大模型訓練，但1月宣布與阿里雲合作「產業大模型實驗室」，等於宣告放棄大模型預訓練，明確讓路給其他網路大廠。