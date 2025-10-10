比亞迪9月在英銷量 大躍進

大陸電動車龍頭比亞迪， 9月在英國汽車銷量大增880%至1萬1,271輛，使英國成為比亞迪在大陸以外的最大市場。

此外，受惠於阿根廷免關稅電動車進口政策，比亞迪在阿根廷開始銷售電動車，利用電動和混合動力汽車進口關稅取消的機會，擴大在南美洲快速成長業務。

美國財經新聞網CNBC報導，比亞迪今年在英國的累計銷量已突破3.5萬輛，比亞迪在英國的市占率從年初至今達到2.2%。

在英國，比亞迪「海豚」（Dolphin）車款的售價略高於2.6萬英鎊（新台幣108.5萬元），相比之下，特斯拉的Model 3約為4萬英鎊。不過特斯拉計劃推出更平價的車款。

比亞迪表示，油電混合車「海豹U DM-i」與純電動車「海獅7」（SEALION 7）受英國消費者歡迎，公司上個月也在英國啟用電池工廠，主要負責電動巴士的電池維修與服務。

路透報導，比亞迪在阿根廷推出的車款包括電動元Pro SUV、宋Pro插電式混合動力SUV和電動海豚Mini。受益於阿根廷政府的新措施，三款車型的稅前售價均低於1.6萬美元（新台幣49.3萬元），阿根廷政府於2026年允許最多5萬輛電動和混合動力汽車免徵關稅。

比亞迪阿根廷分公司主管鄧斯蒂芬（Stephen Deng）表示，根據阿根廷官方給予的配額，比亞迪目前可進口7,800輛電動和混合動力車。「阿根廷政府的新措施給比亞迪帶來巨大商機，並稱，「我們看到比亞迪在電動出行的巨大長遠發展潛能。」

阿根廷官方透露，預計明年1月底前，將約有4萬輛電動和混合動力車輸入。阿根廷車商指出，官方的關稅政策極可能讓像比亞迪一樣的低成本大陸車企受益。比亞迪在南美洲的布局快速成長。