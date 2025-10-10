快訊

顏正國癌逝！「角頭」4男星天堂相聚　最年輕是36歲的他

國慶連假重回夏天！5縣市熱爆 下周六迎東北季風大降溫

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

聽新聞
0:00 / 0:00

比亞迪9月在英銷量 大躍進

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
比亞迪。（新華社）
比亞迪。（新華社）

大陸電動車龍頭比亞迪， 9月在英國汽車銷量大增880%至1萬1,271輛，使英國成為比亞迪在大陸以外的最大市場。

此外，受惠於阿根廷免關稅電動車進口政策，比亞迪在阿根廷開始銷售電動車，利用電動和混合動力汽車進口關稅取消的機會，擴大在南美洲快速成長業務。

美國財經新聞網CNBC報導，比亞迪今年在英國的累計銷量已突破3.5萬輛，比亞迪在英國的市占率從年初至今達到2.2%。

在英國，比亞迪「海豚」（Dolphin）車款的售價略高於2.6萬英鎊（新台幣108.5萬元），相比之下，特斯拉的Model 3約為4萬英鎊。不過特斯拉計劃推出更平價的車款。

比亞迪表示，油電混合車「海豹U DM-i」與純電動車「海獅7」（SEALION 7）受英國消費者歡迎，公司上個月也在英國啟用電池工廠，主要負責電動巴士的電池維修與服務。

路透報導，比亞迪在阿根廷推出的車款包括電動元Pro SUV、宋Pro插電式混合動力SUV和電動海豚Mini。受益於阿根廷政府的新措施，三款車型的稅前售價均低於1.6萬美元（新台幣49.3萬元），阿根廷政府於2026年允許最多5萬輛電動和混合動力汽車免徵關稅。

比亞迪阿根廷分公司主管鄧斯蒂芬（Stephen Deng）表示，根據阿根廷官方給予的配額，比亞迪目前可進口7,800輛電動和混合動力車。「阿根廷政府的新措施給比亞迪帶來巨大商機，並稱，「我們看到比亞迪在電動出行的巨大長遠發展潛能。」

阿根廷官方透露，預計明年1月底前，將約有4萬輛電動和混合動力車輸入。阿根廷車商指出，官方的關稅政策極可能讓像比亞迪一樣的低成本大陸車企受益。比亞迪在南美洲的布局快速成長。

電動 阿根廷 英國

延伸閱讀

比亞迪銷量 1年半來首跌

廣東民企100強發布 華為榜首、比亞迪居次

比亞迪仰望 U9 Xtreme 衝上 496 km/h 打破 Bugatti 紀錄卻仍非官方最速

比亞迪拚3年內 在歐洲生產電動車

相關新聞

比亞迪9月在英銷量 大躍進

大陸電動車龍頭比亞迪， 9月在英國汽車銷量大增880%至1萬1,271輛，使英國成為比亞迪在大陸以外的最大市場。

滙豐擬將恒生銀行私有化

滙豐控股昨（9）宣布，與全資附屬公司香港上海滙豐銀行（滙豐亞太）提出一項附先決條件的建議，擬透過協議安排方式將恒生銀行（...

A 股10月開市 上漲機率七成

大陸十一長假結束，陸股今（9）日開市，從過去數據來看，上證指數10月實現「開門紅」機率達70%，從整個10月來看，受益於...

國慶中秋假期 消費市場增勢強

大陸國家稅務總局9日公布的稅收數據，十一國慶中秋假期，全國消費相關行業日均銷售收入同比增長4.5%，其中商品消費和服務消...

陸國際線航空市場 迎高峰

中國民航局9日發布數據，國慶中秋假期期間（10月1日至8日），中外航空公司日均執行國際客運航班超過2000班，比2024...

長三角鐵路貨運 開行數創新高

自10月11日零時起，中國鐵路將實施2025年第四季度列車運行圖。此次調圖，長三角鐵路部門圍繞「客運提質，貨運增能」總體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。