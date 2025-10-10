陸反制美 稀土管控加嚴 鋰電池、人造石墨等關鍵材料也將納入管制
在美國議員呼籲聯合盟友擴大對中國大陸晶片設備出口禁令後，北京當局昨（9）日宣布強化稀土、設備及其加工技術管制，並稱有意限制出口至海外國防與半導體用戶，同時將鋰電池、人造石墨等關鍵材料納入出口管制。分析普遍認為，此舉意在提升談判籌碼與地緣影響力。
中國大陸商務部網站昨日公告，為維護國家安全，即起對稀土相關技術及其載體實施出口管制，涵蓋開採、冶煉分離、磁材製造及再生利用等核心環節。境外組織在出口含中國稀土成分或採用中國技術製成的產品前，須申請兩用物項出口許可。
公告強調，對境外軍事用戶、列入管制或關注名單者，原則上不予許可；若最終用途涉及14奈米及以下邏輯晶片、256層及以上存儲晶片，或具潛在軍事用途人工智慧研發，將採逐案審查機制。
同日，大陸商務部還發布《公告2025年第58號》，對重量能量密度每公斤≥300Wh的可充放電鋰離子電池及相關設備，磷酸鐵鋰及三元正極材料前驅體，以及人造石墨負極材料及其生產技術和設備實施出口管制。出口經營者必須依照法律規定向中國商務主管部門申請出口許可。
目前，中國大陸掌握全球逾九成稀土加工能力，廣泛應用於電動車、航空與軍工領域。路透指出，此次發布時機正值中美領導人預期於月底在南韓出席APEC前數周，可能成為北京的談判工具。新加坡Edge Research創辦人Tim Zhang認為，從地緣戰略角度，此舉可提升北京在峰會前的影響力及談判籌碼。
彭博引述南洋理工大學副教授Dylan Loh分析，中國大陸意在展示其實力和手段，以在與美國的貿易談判中處於有利位置。
