快訊

顏正國癌逝！「角頭」4男星天堂相聚　最年輕是36歲的他

國慶連假重回夏天！5縣市熱爆 下周六迎東北季風大降溫

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

陸反制美 稀土管控加嚴 鋰電池、人造石墨等關鍵材料也將納入管制

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
北京當局9日宣布強化稀土及其加工技術管制。 美聯社
北京當局9日宣布強化稀土及其加工技術管制。 美聯社

在美國議員呼籲聯合盟友擴大對中國大陸晶片設備出口禁令後，北京當局昨（9）日宣布強化稀土、設備及其加工技術管制，並稱有意限制出口至海外國防與半導體用戶，同時將鋰電池、人造石墨等關鍵材料納入出口管制。分析普遍認為，此舉意在提升談判籌碼與地緣影響力。

中國大陸商務部網站昨日公告，為維護國家安全，即起對稀土相關技術及其載體實施出口管制，涵蓋開採、冶煉分離、磁材製造及再生利用等核心環節。境外組織在出口含中國稀土成分或採用中國技術製成的產品前，須申請兩用物項出口許可。

公告強調，對境外軍事用戶、列入管制或關注名單者，原則上不予許可；若最終用途涉及14奈米及以下邏輯晶片、256層及以上存儲晶片，或具潛在軍事用途人工智慧研發，將採逐案審查機制。

同日，大陸商務部還發布《公告2025年第58號》，對重量能量密度每公斤≥300Wh的可充放電鋰離子電池及相關設備，磷酸鐵鋰及三元正極材料前驅體，以及人造石墨負極材料及其生產技術和設備實施出口管制。出口經營者必須依照法律規定向中國商務主管部門申請出口許可。

目前，中國大陸掌握全球逾九成稀土加工能力，廣泛應用於電動車、航空與軍工領域。路透指出，此次發布時機正值中美領導人預期於月底在南韓出席APEC前數周，可能成為北京的談判工具。新加坡Edge Research創辦人Tim Zhang認為，從地緣戰略角度，此舉可提升北京在峰會前的影響力及談判籌碼。

彭博引述南洋理工大學副教授Dylan Loh分析，中國大陸意在展示其實力和手段，以在與美國的貿易談判中處於有利位置。


延伸閱讀

大陸出手了！宣布對境外稀土物項、稀土技術實施出口管制 涉晶片生產

稀土 北京

延伸閱讀

為「川習會」增加籌碼？大陸收緊稀土出口管制 成拿捏美國王牌

大陸出手了！宣布對境外稀土物項、稀土技術實施出口管制 涉晶片生產

美想參與格陵蘭稀土開發 傳可能入股礦業公司

另類稀土戰？ 路透：中擬輸出技術換資源 在馬設精煉廠

相關新聞

比亞迪9月在英銷量 大躍進

大陸電動車龍頭比亞迪， 9月在英國汽車銷量大增880%至1萬1,271輛，使英國成為比亞迪在大陸以外的最大市場。

滙豐擬將恒生銀行私有化

滙豐控股昨（9）宣布，與全資附屬公司香港上海滙豐銀行（滙豐亞太）提出一項附先決條件的建議，擬透過協議安排方式將恒生銀行（...

A 股10月開市 上漲機率七成

大陸十一長假結束，陸股今（9）日開市，從過去數據來看，上證指數10月實現「開門紅」機率達70%，從整個10月來看，受益於...

國慶中秋假期 消費市場增勢強

大陸國家稅務總局9日公布的稅收數據，十一國慶中秋假期，全國消費相關行業日均銷售收入同比增長4.5%，其中商品消費和服務消...

陸國際線航空市場 迎高峰

中國民航局9日發布數據，國慶中秋假期期間（10月1日至8日），中外航空公司日均執行國際客運航班超過2000班，比2024...

長三角鐵路貨運 開行數創新高

自10月11日零時起，中國鐵路將實施2025年第四季度列車運行圖。此次調圖，長三角鐵路部門圍繞「客運提質，貨運增能」總體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。