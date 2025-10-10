滙豐擬將恒生銀行私有化

滙豐控股昨（9）宣布，與全資附屬公司香港上海滙豐銀行（滙豐亞太）提出一項附先決條件的建議，擬透過協議安排方式將恒生銀行（恒生）私有化。若建議獲批，滙豐亞太將收購恒生少數股東持有的全部餘下股份，並撤銷恒生於香港聯合交易所的上市地位。

根據建議，滙豐將以每股港幣155元（約台幣608元）現金收購恒生股份，較過去30個交易日平均收盤價港幣116.5元溢價約33%，滙豐現持有恒生約63%股權，私有化交易預計斥資港幣1,061億元（約台幣4,161億元）。

以港幣116.5元收購價計算，恒生估值達港幣2,900億元，相當於2025年上半年帳面價值的1.8倍，明顯高於同業水準。滙豐強調，該價格為最終作價，不會再行提高，顯示對此交易公平性與吸引力的信心。

滙豐指出，此次建議將為恒生少數股東提供具顯著溢價的即時現金收益，無須等待未來股息即可變現投資成果。此舉符合滙豐在香港市場深化布局與精簡架構的策略，有助鞏固其作為香港核心市場之一的地位。

滙豐承諾，恒生銀行將保留獨立持牌銀行身份、企業管治及品牌定位，維持原有分行網絡與服務，並結合滙豐的全球資源與產品優勢，讓恒生客戶在享受既有服務的同時，受惠於滙豐更廣泛的國際網絡與金融方案。

該項交易將由滙豐以內部資金全額支付，預計完成後對該集團資本產生約125個基點影響。滙豐表示，將透過內部資本自然增長及暫緩股份回購三個季度，以恢復普通股權一級資本（CET1）比率至14%至14.5%之間。

受此消息激勵，恒生港股昨日盤中一度飆漲41%，收盤上漲25.88%，報港幣149.8元，最新市值為港幣2,810億元。滙豐控股則下跌5.9%，每股以港幣104元作收。

分析認為，恒生銀行商業房地產貸款壞帳增加，滙豐透過此舉處理壞帳。隨著香港商業房地產市道轉差，恒生銀行去年底不良貸款率達到6.12%，至今年上半年持續轉差，不良貸款率升至6.69%。

不過，滙豐行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）9日現身說法，表示私有化恒生銀行是促進增長的投資，30%溢價是非常可觀、具吸引力的報價，展現滙豐集團對香港前景的信心，與恒生銀行壞帳情況無關。他強調，私有化可有助集團更有效地整合資源和管理風險，包括加強直接控制和決策效率，在出售或重組房地產貸款組合方面可以有較高的效率，從而降低整體集團的信用風險。

此次私有化建議尚須獲恒生股東批准及高等法院認可，更多細節將於恒生後續發佈的計劃文件中說明。