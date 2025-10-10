陸十一連假人均消費降溫

快訊

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸十一長假落幕，據文旅部數據中心測算，今年為期八天假期國內出遊8.88億人次，較去年十一的七天連假增加1.23億人次；國內出遊總花費人民幣8,090億元（約台幣3.46兆元），較去年增加1,082億元（約台幣4,633億元）。

不過，換算下來，平均每位旅客的旅遊花費為人民幣911元（約台幣3,901元），不及去年十一的916.1元。且每人次每天花費從去年人民幣130.87元，縮減至今年的113.88元（約台幣488元）。

今年十一長假為10月1日至8日。央視報導指出，今年假期因與中秋節疊加，使市場熱度攀升。在此期間，大陸全國舉辦逾2.9萬場文旅活動，發放逾人民幣4.8億元消費補貼，盼激發消費潛力。

據大陸交通運輸部數據，今年十一連假，全社會跨區域人員流動量累計24.33億人次，日均3.04億人次，比2024年同期日均增長6.3%。小團遊、自駕遊、親子遊等出行需求旺盛，使假期交通出行火熱。

航空方面，據大陸民航局消息，十一連假期間，大陸全國民航累計運輸旅客1,913.8萬人次，日均239.2萬人次，比去年同期日均增長3.2%。

