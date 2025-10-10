輝達供應商擬赴港掛牌

快訊

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

有消息稱，大陸光通訊公司中際旭創正與顧問就可能赴港第二上市事宜進行磋商。目前相關考量處於初步階段，發行規模和時間等細節仍在討論中。其為AI晶片巨頭輝達供應商之一，生產組裝在GPU晶片的光通訊模組（optical transceivers）。彭博引述知情人士說法透露前述消息，對此，中際旭創目前還未有官方回應。

中際旭創的前身「中際裝備」源自1987年創立的龍口市振華電工專用設備廠，於2012年在深交所上市。2017年，公司與「蘇州旭創」合併並更名為中際旭創。其為中國數據通信市場最大的光收發模組供應商之一，且在全球市場中佔據重要地位，在高速光通訊模組（800G、1.6T）市場擁有競爭優勢。值得注意的是，中際旭創主營的光模組，其核心功能是通過光電轉換實現數據的高速傳輸。從下游應用來看，應用領域包括數據中心、電信網絡、乙太網等。隨著大模型訓練與推理需求的暴發式增長，全球雲廠商持續加碼算力基礎設施投資，驅動光模組進入高景氣周期。

今年上半年，中際旭創共銷售905萬件光通訊模組，為大陸行業之最，銷量增長46%，市場主要在北美、歐洲等地區，上半年銷往境外725萬件光模組，占該板塊的比重超85%。

