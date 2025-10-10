A股氣盛 衝上十年高點

十一長假後，陸股昨（9）日恢復交易，主要指數開高走高，其中，上證指數盤中衝高突破3900點，收盤報3933點，漲幅1.32%，創下2015年8月以來、逾十年新高。

數據顯示從2000年至2024年每年10月首個交易日，上證指數平均漲幅達到0.48%，上漲機率達64%；而在2015年至2024年的過去十年中，上證指數在10月首個交易日的上漲機率達到70%。

此前，機構普遍對今年10月行情給予樂觀預期。多家私募機構觀點指出，十一假期外圍市場整體向好，為A股節後開盤營造良好的外部環境。盤面上，貴金屬、可控核聚變（核融合）、金屬鉛板塊漲幅居前，影視院線、旅遊及酒店、免稅店跌幅較大。

受到國際金價創高帶動，黃金股集體爆發，四川黃金、山東黃金等攻上漲停。可控核聚變概念拉升，合鍛智能、永鼎股份等封板。半導體產業鏈走強，中芯國際、華虹公司等多檔晶片股創新高。下跌方面，影視股迎來調整，中國電影、橫店影視等跌停。

中金公司指出，十一假期前後，大陸國內外AI產業進展密集發布，長假出行數據平穩增長，疊加節後「十五五」規劃政策預期有望升溫，節後A股有望延續穩健表現。

中信建投表示，「十一」假期受美國政府停擺等因素擾動，金銀等貴金屬進一步走高，算力革命背景下，銅價也明顯走強。AI新品亮點紛呈，全球AI競爭進入新階段，投資重點將從個別關鍵環節轉向全面算力基建和生態系統。