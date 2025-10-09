港新股市場領跑全球…首日破發率九年新低 認購倍數達8000倍

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
港股在大陸十一假期間開盤持續高漲，在科技股領軍下，恒生指數2日大漲431點，漲幅1.61%，收在27287點。中新社
港股在大陸十一假期間開盤持續高漲，在科技股領軍下，恒生指數2日大漲431點，漲幅1.61%，收在27287點。中新社

數據顯示，香港新股市場領跑全球。據Wind統計，前三季共有68檔新股登陸港股，合計募資1824.5億港元，較去年同期分別增長51%和227%，按募資額計算穩居全球新股集資榜首。其中，有98%的新股獲超額認購，86%的新股超額認購倍數超20倍，新股首日破發率（指股票價格跌破發行價）降至24%，創下九年以來新低，且前三季首日平均回報率高達28%。

財聯社引述數據報導，香港有15檔新股認購倍數破千倍，佔比近23%，其中大行科工以7558.40倍認購倍數成「認購王」。醫藥生物、耐用消費品等領域企業備受追捧。

報導指出促成香港新股市場火熱有三大因素：一是港交所的制度創新，包括「科企專線」的開通、研究優化「同股不同權」規則，深化與東南亞交易所的合作等；二是2025年以來，美聯準會開啟降息周期，推動全球資金加速流向新興市場，資金面的寬鬆為市場注入了充足動能；三是「科技+消費」雙輪驅動市場格局，產業結構的優化提升港股市場吸引力。

值得注意的是，這次熱潮是在3月香港證監會發布新規終結「百倍槓桿打新」，意味當前超千倍認購更多來自產業價值認可與資金自然流入，跟以前「高槓桿推高認購熱度」的堆泡沫邏輯不同，也因此前三季市場活躍是在「去泡沫」環境中實現。

下半年，港交所新股的首日破發數量明顯減少，7月至9月上市的24家新股中，僅3家破發，港股的打新賺錢效應明顯增強。這種效應在A股赴港上市企業中表現得更為明顯。2025年前三季完成赴港上市的11家A股公司中，8家均實現正收益，平均漲幅達17%。分析人士指出，A股公司赴港上市時普遍存在10%-15%的折價空間，這種「估值窪地」效應為新股上市提供安全墊，成為吸引投資者的重要因素。

